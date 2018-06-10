油價回穩通膨壓力舒緩有利美債維持回升

根據《彭博社》報導，美國政府要求 OPEC（石油輸出國家組織）成員國每日應增加 100 萬桶的原油供給，主因在於美國零售汽油價格，已攀至逾 3 年新高。另外，隨著頁岩油產業的發展，美國原油產量明顯提升，目前來到每日 1,076 萬桶的水準，供給面利空衝擊油價表現，使通膨壓力舒緩，有利美債維持回升。

第一金投信指出，美國能源部公布報告顯示，截至 6 月 1 日當周，美國原油庫存增加 207.2 萬桶至 436.6 百萬桶，市場預估減少 182.4 萬桶，庫存意外增加，加上其他產油大國暗示可能提高產量，使國際油價回跌，但隨後在美元下跌下，跌勢收斂。

國泰投信 ETF 團隊基金經理人鄭立誠表示，增加原油供給，使得西德州原油期貨價格由波段高點的每桶 72.6 美元快速回跌至 7 日的 65.9 美元，通膨壓力有所舒緩，有利美債維持回升走勢。他說，油價向來是觀察通膨的關鍵指標，只要油價持穩在一定水準範圍，約每桶 65 至 70 美元之間，來自原物料漲價所推升的通膨風險就相對受控。

此外，隨著去年 9 月以來美債收益率的攀高，可望吸引各國央行及機構法人的買盤進駐，以彭博巴克萊 20 年期美國公債指數為例，近期收益率約在 3.0% 至 3.2% 之間，收益率具備長線投資價值，建議投資人可選擇長年期美債 ETF 配置。

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