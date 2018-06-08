股市、樓市加持 美國家庭財富激增首破100兆美元大關

聯準會在最新資金流動報告中，公布了截至 2018 年 3 月 31 日的最新美國家庭部門概況。調查顯示，美國家庭凈資產有史以來首次超過 100 兆美元，創下 100.8 兆美元的歷史新高。

增長來自於房產和金融資產

第一季，美國家庭總資產增加 1.1 兆美元，達到 116.3 兆美元，其中房地產占 28.4 兆美元，養老金為 23.3 兆美元，公司股票也達到 17.6 兆美元；同時，美國家庭負債總額也僅增長 440 億美元至 15.6 兆美元，其中大部分來自住房抵押貸款的 10.1 兆美元，消費貸款則占到 3.8 兆美元。

美國家庭凈資產連續第 10 個季度增加，增加的 1 兆美元主要來自房地產估值 4900 億美元的增長，以及各類金融資產 5110 億美元的增量，包括公司股票、共同基金、養老基金和存款等。

雖然第第一季波動性回歸，3 月聯準會升息讓股市長牛受到影響，但屢創歷史新高的股市，仍然讓美國家庭財富劇增。而房地產市場的持續上漲，也讓地產估值上升，使美國家庭財富進一步增長。

從美國家庭資產負債情況的歷史變化也可以看出，美國家庭的房地產以及各類金融資產數目越來越龐大，而下方的負債在近年來的增長幅度卻並不算大。

財富分配不均，馬太效應顯現

家庭財富持續增長，無疑是個好消息。不過美國和全球多個國家一樣，面臨一個相似的問題：貧富差距。家庭凈資產的增加，往往只是少數富有的美國人受益，而窮人的境遇似乎難有改觀。

德意志銀行研究顯示，目前美國的財富分配不均程度與 1930 年的大蕭條時期一樣嚴重，美國 0.1% 的富人擁有的資產與 90% 的窮人一樣多。且自從 1980 年代開始，美國最富裕的人財富不斷增加，而底層 90% 的家庭財富不斷減少。

美國國會預算辦公室每三年公布一次家庭財富分配數據。最新公布的 2016 年家庭財富趨勢分析報告顯示，2013 年美國財富分配中排名前 10% 的家庭擁有 76% 的財富；處於夾心層的 51% 至 90% 的美國家庭擁有 23% 的財富；而財富分配中處於底部 50% 的家庭，只擁有 1% 的財富。



此次調查顯示，美國排名前 10% 的家庭，平均財富約為 400 萬美元，第 51 - 90 百分位的家庭平均財富為 31.6 萬美元，第 26 - 50 百分位數的家庭平均財富為 3.6 萬美元。而最底部 25% 的家庭，凈債務為 1.3 萬美元。

也就是說，1.1 兆美元增加的資產中，約有 76% 的資金屬於 10% 的人口。這也意味著這 10% 的美國人口擁有近 90 兆美元的財富，而美國一半人口實際上財富很少或者深陷債務之中。美國財富分配不均現象隨著時間的推移，有逐步惡化的趨勢，財富兩極分化的「馬太效應」顯現。