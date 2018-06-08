

◆盤勢分析

1. 雖然美國商務部與中興達成罰款 14 億美元的協議，但因科技漲多回落，最終美股四大指數漲跌不一，漲跌幅介於 - 0.95%~0.38%。其中，蘋果微跌 0.27%、亞馬遜下跌 0.38%、NVIDIA 下跌 0.85%、特斯拉下跌 1.07%、台積電 ADR 跌 0.1%。

2. 周四晨間亞股普遍走強，台股早盤順勢開高，盤中一度試圖挑戰 1/23 日最高的 11270 點，但因缺乏權值股領軍，加上部分漲多個股賣壓湧現，指數由紅翻黑，惟午盤過後在被動元件、金融股與 2317 鴻海轉強拉抬下，指數再度震盪走高。最終指數上漲 49.52 點，收在 11,251.75 點，上漲 0.45%，成交量擴增至 1,881.49 億元；OTC 指數開高走低，收盤下跌 0.14%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股月、季線持續走高，短、中期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周四指數量出高呈現紅 K 棒，量價配合得宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉走高，MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 60.26 億元；外資 + 49.83 億元、投信 + 6.83 億元、自營 + 3.6 億元。

4. 電子類股

(1) 蘋概股：市場預期六月份供應鏈開始增溫，且近期 APPLE 股價走高，2317 鴻海挾子公司 FII 將在 6/8 上市掛牌，周四股價緩步走高。此外，5264 鎧勝 - KY 市場預期營運落底回升，周四股價上漲超過 5%。

(2) 被動元件：2327 國巨 5 月營收 63.52 億，周四股價震盪走高，再創歷史新高價，2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、2478 大毅等股價走高。

(3)IC 設計：3227 原相 5 月營收年增 10.46%，股價強勢漲停；2363 矽統 5 月營收年增 98.75%，股價連續第二根漲停板。

5. 非電子類股

(1) 特斯拉概念股：周四特斯拉上漲 9.7%，帶動國內相關供應鏈汽車零組件的 1536 和大、3665 貿聯 - KY 走高；此外，鋰電池族群 4739 康普、4721 美琪瑪漲幅超過 3%。

(2) 食品股：天氣轉熱，資金進駐食品股 1217 愛之味、1218 泰山周四股價轉強；2723 美食 - KY 今年持續展店拚營運，股價上漲近 4.5%。

6. 重點訊：

(1) 微控制器（MCU）廠 4919 新唐、6202 盛群相繼公告 5 月合併營收 8.99 及 4.44 億元，分別寫下單月歷史新高及單月第三高的優異表現。法人表示，新唐及盛群主要受惠於旺季加持，以及國際 IDM 廠的轉單效應，兩大廠本季營收皆可望再締新猷。

(2) 蘋果今年三款新 iPhone 可能在 9 月 11 日亮相，9 月 21 日開賣。若傳言屬實，蘋果供應鏈第 3 季業績將跟著動起來，包括光學鏡頭廠 3008 大立光、3406 玉晶光，以及 2317 鴻海、4938 和碩等組裝廠，均可望受惠。市場解讀，從大立光 5 月營收來看，來自非蘋陣營的訂單產能已滿載，其餘產能將為蘋果下半年新機作準備，預估新 iPhone 最快 7 月啟動拉貨潮。

