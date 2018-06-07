【豐銀投顧】量大好出貨！外資無後顧之憂！

◆盤勢分析

美國科技股持續創下波段高點，不過，從昨天的漲幅來看，漲勢似乎輪動到金融股，美國金融股昨晚的漲幅比科技股更大，如果是以金融分類中的權值股來看包括摩根大通、富國銀行以及花旗銀行等漲幅都強過科技權值五俠，但也不要因為這樣就覺得美股從此就要一飛衝天，因為金融版塊是跌深反彈，所以如果接下來美國只漲金融不漲科技，那指數上漲空間有限，甚至還有拉回的可能，結構上需要多加留意！

台股今天再次帶量向上挑戰前波高點，日成交量已經來到 1800 億元以上，從量先價行的角度來說，高量還會有高價，所以高點不是問題，重點是大家都想知道還有多少空間？根據過去筆者對於台股幾次崩盤經驗的統計，當日成交量來到 2000 億以上時，台股就面臨了過熱的風險，不管是 12682、10256、10393 還有 9859 這 4 次高點平均當時候的日成交量就落在約 2000-2200 億之間，單純就歷史經驗來論，崩盤的原因只有一個：量大好出貨！過去台股上漲都是量縮在 1000-1200 億左右，現在月均量已經達到 1500 億，連權值股要出貨都很好出，更遑論在月均量 1200 億時外資已經賣掉一缸子的台股，未來成交量越大越好出，難怪外資敢在昨天大買百億，因為肯定賣得掉，而且不用怕殺到自己的部位！

無論台股能否過高，從技術面來說這裡已經是相對高檔無誤！雖然可能還有個末升段的紅利行情或者說是選舉行情好了，在台灣 PMI 持續下滑的基本面表現下，還有多少空間可以上攻？金融創下 19 年波段高點，是因為國內的金融股遠遠落後國際金融股表現，連大盤、電子股都追不上，現在補漲剛好提供大盤維持高檔強勢甚至創高的動能，假設金融指數要追上大盤、電子股的漲幅，還有約莫 7-8% 的空間，但這是預估推測，能不能都要看資金、籌碼動能決定，還是選擇提醒大家風險而非錦上添花！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)