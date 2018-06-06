卡車司機不足可能會成為美國經濟無法成長的元凶

如果長達 9 年的美國擴張最終到此終止，卡車司機的嚴重短缺很可能就會成為罪魁禍首。

卡車司機的不足已經持續了好幾年，但目前這個問題特別嚴重。越來越多的企業抱怨送貨時間延長和運輸成本不斷上漲，而這些都可能導致消費者物價上漲和通貨膨脹率上升。

「由於缺乏司機和設備，造成各種運輸方式遞延，供應鏈正在瓦解。」一位批發產業高級主管在 5 月針對服務業的調查中告訴供應管理協會 (ISM)。另一位高層主管則表示，平板貨車尤其供不應求。

聯準會 (Fed) 對全美經濟狀況的調查也顯示卡車司機極度短缺。例如，在從馬里蘭州到南卡羅來納州的大西洋中部地區，Fed 指稱「司機短缺導致一些卡車運輸公司必須拒絕承接一些業務。」

而且，這個問題也不會很快解決。

一個產業貿易組織表示，美國至少需要 3 萬名司機才能處理所有運輸的貨物，這個數字預計隨著老司機退休而增加。目前全國估計 350 萬輛卡車中，超過一半的司機年齡在 45 歲以上。而且幾乎全部都是男性。

然而，由於社會的大幅變化，招聘新司機的情況越來越慘。上大學的人越來越多，年復一年搬家的美國人越來越少，許多人對旅行都不感興趣。卡車司機一上工往往就是幾天或幾周的時間，這對養家來說很難。

運輸企業正以提高工資和福利來吸引更多的司機，但效果十分有限。儘管司機賺的錢不少，但根據美國貨運協會的資料，司機的年薪中位數約為 53000 美元，而官方數字更低到只有 42500 美元。

無人駕駛電動卡車可能是解決司機不足的靈丹，但還要好幾年才能實現 （圖: AFP）

一些產業觀察人士預測，無人駕駛汽車技術最終將緩解現有的司機短缺問題，並為卡車工作的社會轉變提供長期的解決方案。但在那一天到來前至少還有好幾年的時間。