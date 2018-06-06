【豐銀投顧】海水豈能斗量？資金行情持續

昨天筆者受邀上非凡錢線百分百節目，在電視上分析資金行情將要啟動，外資會回補台股、成交量會擴增、外資會買權值股、期貨多單口數會保持在四萬口以上。之所以做這樣的預測，是因為筆者認為外資的熱錢即將回流台股，新台幣果然連續在這幾天升值，即便到了今天都還是升值的狀態，外資也果然大買了 101 億！這一切其實都不難預測，但投資人卻總是心魔太多，導致行情看不清、或陷入技術分析的迷思之中。更有甚者，還敗在國內媒體所刻意解讀的新聞之中，這實在太過冤枉！

事實上筆者所謂的「資金行情」，並不是指一般政府透過寬鬆的貨幣政策而使得充沛的資金大量的在市場四竄，以帶動股市上升。筆者所謂的資金行情，指的是從其他市場流向台股的資金行情，或應該正名為「資金回流行情」。簡單來說，台股從 1996 年入摩之後就是全球股市中的一份子，因此不會自己出事而導致走空或崩盤。所以首先看到許多新聞若報導到台股因為兩岸關係、陸客不來、A 股入摩、缺水缺電… 等可能導致台股下跌的言論或是新聞，直接略過不用看。統統都只是以管窺天的言論罷了，禁不起檢驗。台股只要有資金流入，就是要漲。資金行情大於一切，這一點從 2016 年總統大選過後就已經印證了，為何還是一堆人搞不懂呢？

台股今年二月到五月是因為外資不斷匯出而導致指數不振 但在內資主導下，個股生龍活虎的表現使人忘了外資已經很久沒買台股了，外資為何離開？絕不是什麼兩岸關係或是 A 股入摩。而是中美貿易戰令熱錢從新興國家回流美國及先進國家的股市，現在中美貿易暫時休兵，美國聯準會升息在即，國際熱錢當然再度回流新興國家，看起來暫時還不會停歇，既是如此指數創高當然是指日可待，投資人又何必過度解讀呢？



豐銀投顧 李世新 分析師