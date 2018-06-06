【華冠投顧】林驛銘: 被動元件領軍 台股價量齊揚突破11200大關!

美股漲跌互見，那斯達克創新高，台股今日在被動元件領軍下，加權指數大漲 101 點，突破 11200 大關，以 11201 點作收，成交量放大至 1702 億元，價漲量增格局。

台股在昨日震盪休息一日之後，今日買氣持續進場點火，指數一路震盪走高，至尾盤更一舉攻克 11200 點整數大關，並且呈現價漲量增格局，現貨市場三大法人聯手買超 134.48 億元，而外資期貨市場更持續加碼多單 8101 口，未平倉已來到 55812 口多單。籌碼方面有利多方，指數可望向今年高點 11270 挑戰! 族群焦點: 昨日講被動元件，矽晶圓，MOSFET 等弱勢，只不過是漲多拉回震盪整理而已並未走空，今日馬上成為大盤攻克 11200 點最大英雄。尤其是被動元件多檔噴漲停板，包括龍頭國巨 (2327)，華新科(2492)，禾伸堂(3026)，信昌電(6173)，華容(5328)，光頡(3624)，鈞寶(6155)，大毅(2478)，達方(8163) 等。個股方面: 亞德客 (1590) 公布 5 月營收 16 億元，與去年同期比較成長達 40%，單月營收及累計前 5 月營收皆創同期新高，股價漲停。廷鑫 (2358)接獲總值約 1431 萬美元鋼棒產品訂單，估將挹注 6 月營收，挾量漲停 26.4 元。GIS-KY (6456)決配息 9 元，新品 8 月後放量，H2 業績比 H1 好，股價漲停 218 元。中環 (2323)翁明顯看好檔案光碟成長，第 4 季拚轉盈，股價漲停 13 元。兆遠 (4944)6 吋藍寶石基板出貨，中美晶、環球晶力挺私募案，股價漲停。

台股在新台幣兌美元升值下，可見外資也逐步回籠，六月份交易已連四日買超台股，期貨市場更是多單加至 55812 口，因此，在資金，法人，籌碼等皆有利多方持續表現下，選股建議: 可留意 5 月營收亮眼與第 2 季財報表現看好的個股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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