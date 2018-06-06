【港股解碼】國內航線燃油附加費复徵後，東航受益漲三天！

近來的A股市場，用“幾家歡喜幾家愁”來形容不為過。在史上最嚴光伏政策出台後，光伏板塊應聲大跌，而航空板塊卻迎來了重大利好——國內線燃油附加費落地。在眾多“機票要漲價了？”的疑問聲中，航空板塊仍不斷上行，其中的佼佼者東方航空(600115-CN)(00670-HK)更是A+H股雙雙聯動衝高，港股更是三根陽線拉開東航上漲帷幕。

复徵燃油附加費

繼昆明航空之後，國航、東航、春秋等多家航空公司均宣布复徵國內航線燃油附加費。 6月4日，東航官網公佈《關於調整國內航線燃油附加費徵收標準的通知》表示，東上航自2018年6月5日（以出票日期為準）起，調整國內航線燃油附加費。 800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民幣10元；800公里以上航段，每位旅客收取人民幣10元。



圖源：東航官網

其中，按規定購買國內民航成人普通票價50%的兒童(含無成人陪伴兒童)、革命傷殘軍人和因公致殘的人民警察，上述每位旅客的燃油附加費收取人民幣0元，即免收。按規定享受國內民航成人普通票價10%的嬰兒，繼續免收燃油附加費。調整日期之前已經銷售的客票，按原徵收標準執行，不退還差額。

這也是繼2015年2月免收燃油附加費後，各大航空公司集體宣布恢復徵收國內航線燃油附加費，在這背後也與國際原油價格在5月出現較大幅度的上漲，國內航油綜合採購成本上升，6月航油價格突破起徵點有關。不過，亦有眾多券商發布研報提示，本次燃油附加費的收取亦存在一定的不確定性，最終是否收取國內線燃油附加費需等待發改委和民航局通知。

民航業龍頭之一

不得不說，從年初時東航搶跑可在飛行全程中使用具有飛行模式的小型PED的“手機解禁”後，一直在積極的做各類嘗試。忙得不可開交的春運過後，旺盛的航空需求並未有所減退，反而出現供需兩旺的形勢，行業景氣度大大回升。作為三大國有航企之一的東航也交出了一份令人滿意的年報。



圖：東方航空2017年業績

2017年，東方航空錄得收入1024.75億元（人民幣，單位下同），較上年同期的989.04億元增長3.6%，純利方面由2016年時的44.98億元大幅增長41%至63.42億元。 2017年，東航全年完成運輸總周轉量188.56億噸公里、同口徑（指2016年數據剔除二至十二月東航物流後的同口徑數據，下同）同比增長8.79%，運輸旅客1.11億人次，同比增長8.91%。

值得注意的是，東航的經營成本約1005.25億元，同比增長9.40%，其中航油成本同比增加55.05億元。而航油成本是東航最大的運營成本，就2017年來說，飛機燃油成本為251.31億元，同比增長28.05%，主要是由於東航加油量同比增長4.50%，增加航油成本8.83億元；平均油價同比提高22.53%，增加航油成本46.22億元。可見，航油成本的上升相對於東航的利潤還是構成一些壓力。

國際油價近幾個月來的上升影響到了國內大小航企對於成本的管控，更進一步會影響到航空企業的盈利能力，將部分成本轉嫁至旅客身上似乎是“迫不得已”而為之。包括東航在內的三大航司對於成本自有一套體系，附加費的徵收也讓投資者的目標轉向單位油耗成本控制更精確的國有航空公司。除去對於航空板塊是重大利好，這更是減輕航油成本壓力後，對於東航盈利能力的看好。

東航國內航線旅客運輸周轉量為117,033.08百萬客公里，同比增長10.03%；收入為601.80億元，同比增長11.16%，佔客運收入的65.72%，可見仍有不少旅客選擇東航出行。而截至2017年末，通過與天合聯盟夥伴航線網絡對接，東方航空集團航線網絡通達177個國家的1074個目的地，航線網絡密布全球。春節之後航空業的需求持續旺盛，暑運旺季即將到來，東航亦有望兌現利好的同時實現業績突破。不過，燃油附加費复徵使成本轉嫁至消費者身上，消費者或選擇其他交通工具出行，這仍然值得警惕。

作者：朱亦丹

編輯：張駿芬，賀秋霞

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