【異動股】天然氣板塊午後集體爆發 新疆火炬(603080-CN)漲停

午後，天然氣板塊集體爆發，截止發稿，新疆火炬(603080-CN)快速漲停漲10.01%報38.15元，皖天然氣(603689-CN)漲7.04%報13.38元，百川能源(600681-CN)漲6.89%報14.27元，貴州燃氣(600903-CN)漲6.74%報28.20元，新疆浩源(002700-CN)漲5.82%報8.18元，佛燃股份(002911-CN)漲5.15%報26.55元，長春燃氣(600333-CN)、新天然氣(603393-CN)、重慶燃氣(600917-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，北京近期製定了“2018年壓減燃煤和清潔能源建設工作計劃”，全市煤炭消費總量削減到420萬噸以内。北京市城市管理委員會副主任柴文忠表示，今年設定壓減設定目標，是以去年的485萬噸為基數;目前北京市能源結構中近95%為清潔能源，今後北京燃煤消費總量將長期控製在420萬噸以内。“工作計劃”指出，在清潔能源設施建設方面，將加快農村地區管道燃氣覆蓋。增強平原地區農村城鎮燃氣管網建設，提升農村清潔能源消費供給保障能力，推進平原地區管道天然氣“鎮鎮通”。在燃氣管網設施相對薄弱地區，加快液化天然氣、壓縮天然氣供應設施建設，增強農村地區天然氣輸配供給能力，優先保障用氣高峰時段、季節期間農村居民清潔用能需求。

分析認為，隨著京津冀地區煤炭消費消費總量的控製，以及未來煤改氣政策繼續推進，居民天然氣以及LNG市場空間將進一步釋放。直接受益的是管道工程、城燃、天然氣分銷以及布局LNG的上市公司

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