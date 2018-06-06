【華冠投顧】武傑電台:台股即將再創萬點新高!下波主流是被動元件?矽晶元?還是…

◆ 再創萬點新高

外資持續回補持股，早盤台股上漲 + 11 點開出，在權值股轉強下，再加上被動元件類股攻勢再走；加權指數開盤後，一路震盪走高，收盤大漲 + 101 點作收，收在 11201 點，成交量 1702 億。

台股持續大漲收高，對於目前台股結構變化；其實已經沒有太大的分析空間，先前都已經跟投資朋友報告過了。從『壓縮的小皮球』到『復仇者聯盟』，再到『離開地球表面』；雖然中間遇到『歐債風暴』，但我說『1234… 再來一次』，台股可望『直攻 11270』。今天指數收盤已經來到 11201 點，離高點僅 70 點；而對於今天的大漲，武傑還是老話一句… 這裡就是噴出段，短線至少『再創萬點新高』!!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時在 LINE 給大家一些看法與提醒，而武傑在 5 月中旬免費復仇者聯盟線上講座中推薦的【神秘彩蛋 3545 敦泰】近期也緩步推升中，有賺到的朋友，也恭喜你了!

6 月最新推出的【逛夜市優惠案】，五月底沒跟上【士林夜市 - 5324 士開】的好朋友，千萬別錯過 6 月最新飆股【美麗新世界】! 最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6456GIS-KY、2402 毅嘉、2327 國巨、5469 瀚宇博、6435 大中、3630 新鉅科、6155 鈞寶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2415 錩新、3663 鑫科、1760 寶齡富、4736 泰博、4743 合一… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估