【亞洲投顧】規劃不變，攻擊11270點

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，昨天回測還是跟大家分析大盤是多方控盤，今天馬上又創高囉。上周每天跟大家分析，大盤趨勢沒有被影響，還是多方控盤，大盤短線支撐 10819 點，只要沒有被跌破，就是多方控盤，後來都沒有跌破，大盤當然是多方趨勢，這周是不是就攻擊而且站穩 11000 點了呢？多方目標還是波段高點 11270 點。再來，星期一盤中和直播都告訴大家，不要去追被動元件，矽晶圓，整流二極體，結果昨天全數回測，回測之後請大家觀望矽晶圓，但是要注意被動元件和整流二極體，今天被動元件和強哥以及半半哥都很強勢，操作就是要有節奏有系統，不要隨著消息逐流。強勢股拉回要注意籌碼狀況或將資金轉進剛整理完成的主力股，今天佈局一檔剛整理完成的主力股，盤中就差點拉漲停囉，快點跟上，龍哥還要佈局新寶藏，不要一直錯過行情。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，上上周拉回佈局，幾乎都是大獲利，這樣操作夠簡單吧？上星期一直播跟大家分析 2481 強茂，四月中就開始預告和操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？先前請大家低檔留意網通，光學，PCB 和銅箔基板，今天台燿再創新高，夠簡單吧？

今天外資期貨多單增加 8101 口，自營商期貨空單增加 4018 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單又大幅度增加，大盤上漲，多方籌碼增加，很有機會挑戰波段高點 11270 點。

【籌碼穩定的主力股】6213 聯茂，6274 台燿，2367 燿華，3037 欣興 3596 智易，2377 微星，1710 東聯 3008 大立光，3406 玉晶光

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作，跌破 11054 點就停利出場；空方操作者帶量跌破 11000 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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