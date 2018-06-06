台股盤後－國巨飆破千一電子三雄跟漲 大漲101點站穩萬一

台股今 (6) 日由被動元件族群領漲，股后國巨衝過 1100 元大關，電子三雄台積電、鴻海、大立光也同步跟漲，光學及矽晶圓族群也出現反彈，推升指數開高走高，尾盤更攻上 11200 點，終場大漲 101.72 點，以 11201.83 點作收，距離前波高點 11270 點僅差 69 點，成交值 1699.24 億元。

以中小型股為主的櫃買市場漲幅更甚於集中市場，指數一樣開高走高，終場上漲 1.71 點，以 159.07 點作收，成交值 477.29 億元。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是電子零組件類股，漲幅達 4%，觀光、光電、電器電纜、電機機械漲幅也逾 2%，油電燃氣、紡纖、建材營造、電腦設備也漲逾 1%，資訊服務、其他類、食品、其他電子、橡膠、金融、半導體、造紙、化學、通信網路、化學生醫、航運、鋼鐵、生醫等也均收紅。

至於下跌類股則有貿易百貨、水泥、電子通路、玻陶等。

電子三雄今天又同步走揚，其中股王大立光漲勢最為強勁，順利站上 4600 元大關，台積電也收復 230 元及月線；鴻海也拉出第 4 根紅 K 棒，持續朝 90 元關卡挺進。

至於被動元件更是今天盤勢最強的族群，包括國巨衝過 1100 元大關，也以漲停價 1125 元作收，帶動華新科、信昌電、艾華、達方、華容、光頡、禾伸堂、大毅等也均漲停，鈞寶、聚鼎、奇力新、美磊、佳邦、智寶等也漲逾 3%。

二線光學也出現反彈，揚明光、聯一光、今國光、佳能、新鉅科、光燿科、先進光、華晶科等也均收紅。矽晶圓的嘉晶、合晶也跟進走揚。

金融股也持續走揚，包括元大金、玉山金、中信金、國泰金、富邦金、第一金、合庫金等均收紅。

分析師林孟漢表示，今天台股繼續由被動元件領軍，加上量能有擴大，整體來看，台股要站穩 11000 點，基本上要要靠電子及金融兩大族群同步支撐，其中金融因為有升息效應，如果電子也能因為 5 月營收轉佳走揚，預料指數站穩 11000 點再攻 11270 前波高點也只是時間問題而已。