三大法人買超30.9億元 外資全面買超金控族群 電子三雄也獲加碼  

台股今 (5) 日高檔震盪整理，終場下跌 9.39 點，以 11100.11 點作收，成交值 1618.3 億元。三大法人部分，外資及陸資買超 23 億元，外資自營商買超 1.92 億元，投信賣超 0.91 億元，自營商自行買超 4.66 億元，自營商避險買超 4.18 億元，合計三大法人買超 30.93 億元。外資全面買超金控股，電子三雄也獲加碼。

外資連 3 天大敲多單近 1.3 萬口，資金繼續回流金控及電子股，惟鴻海及大立光轉遭賣超。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 677 口，淨部位多單回降到 47717 口；投信加碼空單 340 口，淨部位空單來到 24417 口；自營商加碼空單 334 口，淨部位空單來到 2207 口，合計三大法人減碼多單 1351 口，淨部位多單為 21093 口。

外資今天買盤繼續加碼金融股，其中包括金控雙雄的富邦金及國泰金，仍是外資買超標的，永豐金、玉山金、元大金、開發金、台新金、兆豐金、合庫金、中信金、新光金、第一金、華南金、國票金等，也均獲外資買超。

電子三雄部分，外資連續 2 天買超台積電，鴻海及大立光也同獲外資買超。至於其他電子股部分，則是以中低價位為主，包括華邦電、聯電、晶電、彩晶、宏碁、大聯大、達方、聯強、群創、英業達都獲得外資超過 2000 張買超。

ETF 部分，外資中止連續 3 天買超台灣 50，轉為賣超；至於台灣 50 正 2，外資也是中止連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名華邦電，買超張數 19525 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超張數 14114 張，第 3 名永豐金，買超張數 10734 張，第 4 名玉山金，買超 10346 張，第 5 名元大金，買超 10000 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 26974 張，第 2 名富邦 VIX，賣超 16188 張，第 3 名嘉聯益，賣超 7257 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 5978 張，第 5 名緯創，賣超 5871 張。

法人表示，在指數衝上 11000 點之後，外資今天持續買超，儘管買超金額稍稍不如昨天，但是是連續 3 天買超，顯示外資對台股的 6 月行情還是有一定程度信心，不過外資今天主要買超還是以金融股為主，不排除外資是提前卡位升息行情，至於電子股能否獲外資青睞，就看 5 月營收表現。