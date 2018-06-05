台股盤後－台積電國巨遇賣壓 金融撐盤力守11000點

台股在昨天越過 11000 點後，今 (5) 日呈現高檔整理，電子三雄中僅股王大立光及鴻海相對抗跌，其他包括台積電、被動元件及矽晶圓族群等，都出現拉回，其中矽晶圓跌幅更是相對沉重，所幸金融相對抗跌，有效支撐指數跌幅，終場小跌 9.39 點，以 11100.11 點作收，順利守住 11000 點，成交值 1618.3 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是虎頭蛇尾，早盤指數一度進逼 159 點，但是高點遇賣壓，午盤過後由紅翻黑，終場下跌 0.68 點，以 157.36 點作收，成交值 504.4 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電器電纜類股，跌幅達 2.1%，電子零組件、油電燃氣、造紙、觀光等跌幅也超過 1%，水泥、電機機械、塑膠、玻陶、生醫、化學生醫、紡纖、化學、航運、半導體、資訊服務、通信網路等也均收黑。

至於上漲類股則有貿易百貨、光電、汽車、橡膠、金融、其他類、其他電子、電子通路、鋼鐵、食品、建材營造等也均收紅。

電子三雄今天走勢歧異，其中台積電今天舉行股東會，董事長張忠謀裸退，並預期未來台積電還有 30 年好光景，不過股價表現則是開平走低，攻年線功虧一簣。

不過鴻海及大立光則是相對抗跌，其中鴻海全場大多數時間都在平盤之上，也順利站上 88 元大關。至於大立光則是開低走高，有效站穩 4400 元大關。

被動元件今天由股后國巨率先舉行股東會，董事長陳泰銘更是點明 MLCC 供需問題在 2019 年都難解，然而股價不買單，呈現開平震盪走低，儘管一度跌破 1000 元大關，但是終場仍順利守住千元大關。

其餘被動族群也受到國巨走低拖累，包括智寶、立敦、立敦、華新科、凱美、立隆電、佳邦、大毅、奇力新等也跌逾 2%。

矽晶圓族群則是由中美晶跌停領跌，嘉晶也一度亮綠燈，合晶跌幅也逾 5%，僅環球晶相對抗跌。

金融股成為台股抗跌族群，包括永豐金、玉山金、中信金、元大金、兆豐金、華南金、台新金等均收紅。

分析師王信傑表示，台股今天呈現高檔整理，儘管電子權值股走勢未如昨天強勢、但是市場殺低意願也不高，目前盤勢正在測試 11000 點支撐，如果能夠有效撐住，搭配 5 月營收佳績股的帶動，指數很快就有機會挑戰前高 11270 點。