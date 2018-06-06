引入長期戰略合作夥伴 融信中國配股集資近11億 股價跌逾4%

融信中國 (3301-HK) 發佈公告披露，按每股港幣 10.62 元，向不少於 6 名獨立專業人士、機構及或個別投資者配售最多 1.035 億股現有股份。此次配售所得款項淨額將約港幣 10.95 億元，計劃用於公司發展目的及作為集團的一般營運資金。

這次配售股份佔公司擴大後發行股本的約 6.148%。配售價較昨 (5) 日收盤價港幣 11.3 元，折讓約 6.02%。受累配股集資，截至今 (6) 日 14:16，融信中國股價下跌 4.071%，報港幣 10.84 元。

圖：新浪財經

此次配售引入的主要戰略投資者除國內排名靠前的人壽保險企業之外，還包括貝萊德、惠理及索羅斯旗下基金等國際知名投資基金。

《21 世紀經濟報導》引述業內人士分析表示，此次配售為融信引入了優質的戰略股東，將有利於公司進一步優化股東結構、降低財務槓桿，加快推動融信中國未來的長期穩定發展。

截至 2018 年 5 月 31 日，融信中國總合約銷售額達約人民幣 447.29 億元，其中 5 月單月銷售額高達人民幣 122.09 億元，年增 307%，摘下全國規模以上房企排行榜的首位。

截至 2017 年底，融信在 33 個城市擁有 133 個專案，土地儲備總建築面積約 2315 萬平方公尺，其中 60.2% 的土地儲備位於中國一二線城市的黃金地段，平均土地成本也由 2016 年的人民幣 8650 元 / 平方公尺降至 2017 年的 6568 元 / 平方公尺。充足的土地儲備、合理的市場佈局以及較低的土地成本為融信中國未來業績和利潤的持續增長打下堅實的基礎。

融信中國第四事業部 6 月 2 日在鄭州正式亮相，該事業部成立於 2017 年 8 月，主要佈局華中華北地區，目前已在鄭州、天津、太原拿地，還將進入武漢、石家莊等地，深耕京津冀城市群和中部城市群，今年第四事業部銷售目標衝刺百億，未來目標將趕超主戰場在州的第三事業部，成為融信中國利潤貢獻新的增長極。

業績不斷向好的同時，融信中國積極採取措施降槓桿，先後獲得專業機構的青睞。巴克萊認為，強勁的合約銷售是融信中國現金流的主要來源，從而改善槓桿。

巴克萊同時強調，如融信能夠執行去槓桿計畫以及放緩土地收購步伐，穆迪及標普有望將公司評級展望上調至「穩定」。該行認為，公司 2017 年底的現金短債比約為 93%，流動性充足。

這次融信中國引入戰略投資者並非初次試水。2017 年 10 月 29 日，融信中國按每股港幣 8.52 元，向不少於 6 名獨立專業人士、機構及或個別投資者配售最多 142，452，500 股現有股份。配售股份相當於公司當時已發行股本約 10.53% 及經認購事項擴大後公司已發行股本約 9.53%。該次股份配售所得的資金淨額約港幣 12 億元，成為港股去年 10 月份第二大配售金額。