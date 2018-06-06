騰訊(00700-HK)推E證通促進大灣區人流 爭取政策支援

騰訊(00700-HK)公佈推出E證通，並將積極爭取相關政策支援下，作為推動粵港澳大灣區互聯互通的推進器。

粵港澳大灣區金融科技論壇，6月6日在科學園舉行。騰訊金融學院院長賴智明介紹，騰訊E證通不僅方便了灣區內的用戶實現出入境掃碼通關，還可以解決三地居民跨境業及線上辦理缺乏身份資訊認證的問題，進而為灣區的人流、資金流的互通提供基礎支持。騰訊E證通將在積極爭取相關政策支援下，優先在大灣區試點推出多合一虛擬證，以一部手機承載多張證件，包括身份證、回鄉證、微信通行證(電子港澳通證件)等多張證件，從而實現粵港澳大灣區內使用者身份線上互相認證。期望更好連接三地青年人才，實現三地融合發展。

粵港澳大灣區金融科技論壇，6月6日在科學園舉行。騰訊金融學院院長賴智明表示，騰訊正在推動籌建粵港澳大灣區金融科技實驗室，運用騰訊在金融科技領域的優勢和技術，配合政府的政策性支援，和柔性監管、原則監管，開展金融科技創新實驗。實驗室將根據業務發展計劃，開展普惠金融、電子支付、數碼貨幣、區塊鏈、雲端運算、大數據、人工智能等金融科技領域重點技術的論證、設計、開發、測試等，形成技術智備和核心技術成果，推進創新技術標準化。

為培育金融科技青年人才，騰訊於論壇上宣佈，與香港大專院校合作建立的騰訊金融學院(香港)正式成立，通過金融科技資訊的整合和共用，推動香港金融科技創新人才的培育，協助他們在互聯網和金融界跨界發展。騰訊金融學院(香港)將與大專院校聯合籌辦金融科技系列課程，結合騰訊在金融科技行業的實踐經驗，為香港大學生提供金融科技方面培訓、實習。並將與騰訊金融學院(深圳)產生協同效應，促進兩地在金融科技領域的交流合作。

此外，在論壇上深圳證券交易所聯合騰訊公司，啟動《粵港澳大灣區金融科技發展報告》研究項目，為灣區金融科技中心建設提供思路。

本身是香港人的他，以自己的故事勉勵香港年青人。1995年美國麻省理工畢業的他，選擇了一條不同的道路，離開美國毅然回到內地發展，因為他相信中國的發展前景更為廣濶，而事實證明他的選擇是正確的。到了2005年，他在哈佛修讀完MBA，這時，時勢已大不同，這時不少外籍同學操著一口流利普通話，都跑到中國去找工作。國家已經富強起來，他期望香港年青人也會擁抱國家，與國家一起發展。

文：周燕芬

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