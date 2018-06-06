〈中裕股東會〉5月營收掛零 張念原：新藥Trogarzo銷售優預期 下半年出貨拚萬瓶

新藥廠中裕 (4147-TW) 今 (6) 日舉行股東會，董事長張念原表示，5 月營收掛零，一方面是因為是經銷商的會計季底，因此沒拉貨，第二則是因為經銷商在 4 月拉貨已是未來 2 個月所需。張念原強調，新藥 Trogarzo 銷售情況比預期好，預估今年下半年到明年的單月出貨量甚至會達數萬瓶，請投資人放心。

中裕 4 月營收 3000 萬元，讓市場對於中裕愛滋病新藥 Trogarzo 出貨有信心，不過 5 月營收突然掛零，也讓股價一度跌破 300 元大關。

張念原表示，因為新藥 Trogarzo 走保險通路，因此一開始要先談好保險，病人才能進來，整體來看，目前保險進度比預期快，先前銷售夥伴已經公布，拿到 100 個處方單，實際銷售情況比預期好。

張念原表示，中裕是將藥品賣給經銷商，本來就不會一直有銷售金額，這跟零售商的概念不同，不過隨著後續需求量會很快上去，預估營收就不會有掛零的情況。

張念原表示，根據平均統計，1 個病患 1 個月約需要 9 瓶，一批藥品出貨約 6000-8000 瓶，大約等於 700-800 人的 1 個月用量。之前經銷商拉貨的 2500 瓶，大約為 300 人用 1 個月的用量，加上目前每個月新進來的病人約 100 人，顯示目前銷售情況比預期好。