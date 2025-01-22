中裕長效型愛滋療法2a臨床試驗結果 獲CROI選為最新研究發表

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-22 09:58

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中裕 (4147-TW) 長效型 TMB-365/TMB-380 愛滋療法 2a 期臨床試驗結果摘要，獲 2025 年逆轉錄病毒及伺機性感染研討年會 (CROI) 選為最新研究摘要 (late-breaking abstract)，並將以論文方式發表。

中裕表示，CROI 的 late-breaking abstract 必須達到高標準的科學價值，審核標準也比一般摘要嚴格，此項殊榮彰顯中裕在 HIV 治療領域的新進展與貢獻。

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中裕執行長張金明指出，很高興能在 HIV/AIDS 及相關傳染病的預防、診斷及治療的頂尖年度科學論壇中，發表全球首創的雙機制單株抗體組合作為愛滋維持療法相關 2a 臨床數據。

中裕也計畫在會議期間，與 HIV/AIDS 及傳染病領域的關鍵意見領袖 (KOL) 會面，分享、討 2a 臨床研究結果，進一步強化 TMB-365/380 雙抗組合藥物在愛滋療法的發展地位，並提升市場價值，為後續國際授權鋪路。