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中裕與Slim Phamaceuticals簽訂愛滋病新藥 斯里蘭卡獨家銷售行銷契約

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 10:54

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中裕執行長張金明。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中裕 (4147-TW) 指出，與 Slim Phamaceuticals 正式簽訂愛滋病新藥 Trogarzo 在斯里蘭卡地區獨家行銷契約。根據合約，Slim Phamaceuticals 將負責斯里蘭卡地區的藥證申請以及產品推廣與商品化，不過相關授權條件因雙方具保密約定，因此不予揭露。 

執行長張金明表示，過去一年攜手新的合作夥伴，將 Trogarzo 的覆蓋範圍擴展至美國以外的地區，包含中東、北非、香港、澳門及台灣。這些地區治療選擇長期受限，而 Trogarzo 的可用性代表可解決未被滿足醫療需求的重要里程碑。 


張金銘指出，Trogarzo 為多重抗藥性 (MDR)HIV 患者提供關鍵治療選擇，並透過策略性夥伴關係，持續拓展全球市場，進一步嘉惠更多患者。 

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中裕愛滋病新藥

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