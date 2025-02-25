中裕與Slim Phamaceuticals簽訂愛滋病新藥 斯里蘭卡獨家銷售行銷契約

中裕 ( 4147-TW ) 指出，與 Slim Phamaceuticals 正式簽訂愛滋病新藥 Trogarzo 在斯里蘭卡地區獨家行銷契約。根據合約，Slim Phamaceuticals 將負責斯里蘭卡地區的藥證申請以及產品推廣與商品化，不過相關授權條件因雙方具保密約定，因此不予揭露。

執行長張金明表示，過去一年攜手新的合作夥伴，將 Trogarzo 的覆蓋範圍擴展至美國以外的地區，包含中東、北非、香港、澳門及台灣。這些地區治療選擇長期受限，而 Trogarzo 的可用性代表可解決未被滿足醫療需求的重要里程碑。