中國礦業(00340-HK)股份簡稱將變更為「潼關黃金」

中國礦業(00340-HK)公布，百慕達公司註冊處已於2018年5月21日發出更改名稱註冊成立證書及第二名稱證書，確認公司已將其英文名稱由「China Mining Resources Group Limited」更改為「Tongguan Gold Group Limited」及新中文名稱「潼關黃金集團有限公司」已註冊為公司第二名稱，以取代其先前中文名稱「中國礦業資源集團有限公司」(僅供識别之用)，兩者均自2018年4月27日起生效。

公司英文股份簡稱將會由「CHINA MINING」更改為「TONGGUAN GOLD」，而中文股份簡稱將由「中國礦業」更改為「潼關黃金」，以讓股份於聯交所買賣，自2018年6月11日上午九時正起生效。公司股份代號維持不變，仍為「340」。

公司官方網頁將由「www.chinaminingresources.com」更改為「www.tongguangold.com」，自2018年6月11日起生效。

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