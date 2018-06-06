〈特斯拉股東會〉特斯拉公布新產品休旅車Model Y計劃

電動汽車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 週二 (5 日) 召開股東會，而特斯拉雖然無法按時的出產 Model 3 車款，但執行長馬斯克 Musk 似乎為了提高投資人的關注度，搶先公布了未開發的電動休旅車 Model Y 車款。

圖：Electrek

馬斯克對於 Model Y 車款的規格，僅透露是車門為向上開的「鷹翼式」，而目標客群則是針對小型休旅車市場。同時，馬斯克也提道，車輛將不會有任何方向盤，或任何的牛皮內裝。

過去，馬斯克曾詳細闡述了 Model Y 車款的製造計劃，並表示該車型將在 2020 年帶來「製造業革命」。今年 2 月特斯拉宣布將在未來 3 至 6 個月內推出有效的生產時程表，並計劃今年啟動該 Model Y 的資本投資。馬斯克重申，Model Y 規劃於 2019 年 3 月發布。

此外，多間股權研究代理機構 Proxy Advisor 提道特斯拉董事會並不具備獨立性，希望改選 3 位董事及馬斯克的董事長一職。然而，在特斯拉雙重股權的架構下，Proxy Advisor 無法與擁有約 33% 投票權的馬斯克抗衡，撤換董事長一事已經失敗告終。

特斯拉股價週二 (5 日) 收盤下跌了 1.89% 來到每股 291.13 美元。

近期特斯拉員工也透露，公司的銷售獎金制度每季更動，使銷售員收入受到衝擊，怪罪於前 Burberry 副總、現任銷售總裁 Ganesh Srivats。