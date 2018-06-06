＜分析＞推特加入S&P500 為何是獲利了結的好時機？

推特 (Twitter) (TWTR-US) 股票被納入 S&P 500 指數內了，股價也因此跳漲，華爾街分析師紛紛熱議，此時不賣推特股票更待何時？

推特股價走勢

而為什麼現在是出脫推特股票的好時機呢？

因為以歷史為鑑，新加入美國基準股指 (如 S&P 500) 的股票通常會在未來數年間拖累市場，事實上，基準股指中新加入的成分股，表現通常會遜於被剔除的個股。

推特加入 S&P 500 對投資者來說是好時機，他們就可以知道熱門公司固有風險會因此上升，且具有吸引力的長期潛力也會不再有利。

以 2013 年 9 月道瓊工業平均指數的變動來說，當時有三檔股票被移出：美鋁 (Alcoa) (AA-US)、美銀 (BAC-US) 和惠普 (HPQ-US)，改由這三家加入：高盛 (GS-US)、Nike (NIKE-US) 和 Visa (V-US)。

根據 FactSet 數據顯示，自此之後，這三家被剔除的股票年度總收益率平均 21.5%，而被加入道指的這三檔則為 17.1%。

註：值得注意的是，這回推特取代的是被拜爾收購的孟山都，因此孟山都不會再以獨立公司交易，所以推特的表現只能與整體 S&P 500 相比。

沃頓 (Wharton) 大學金融學教授 Jeremy Siegel 指出，當然，不是所有被 S&P 500 剔除的股票都一定表現優於替代的成分股，只是比例上來說，表現較優的頻率比較高。在衡量 S&P 500 指數自 1950 年代創立以來，所有加入和被剔除的股票衝擊後，Jeremy Siegel 發現，平均而言，被剔除的股票表現會優於取代者。

卓克索 (Drexel) 大學教授 Jie Cai 和愛荷華 (Iowa) 大學教授 Todd Houge 的研究報告發現 Russell 2000 指數也有相同結論。在 1979 年至 2004 年間，從該指數中刪除的股票組合年度回報率較取代加入的股票組合高了 9 個百分點。

歷史上最顯著的例子可能是 1939 年道指移除 IBM 的決定，一直到 1979 年道指才又加回 IBM，在這 40 年間 IBM 表現非常出色。根據 Fosback 的基金預測編輯 Norman Fosback，如果當年沒有移除 IBM 的話，道指現在早翻升一倍站上 50000 點了。