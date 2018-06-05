禹洲地產(01628-HK)2018年利好消息多發 穩步邁向千億版圖

踏入2018年，禹洲地產(01628-HK)已先後有多項重大利好消息，夯實了禹洲「千億征程」的步伐! 禹洲地產主席林龍安，6月5日出席股東周年大會後，與媒體會面，詳細介紹了禹洲地產2018年以來，取得的一些成績及最新的業務發展。 首先在 1 月，禹洲成功與沿海綠色家園(01124-HK)達成協議，擬以 38 億元(人民幣.下同)代價購入其 7 個優質項目。 「這是禹洲發展史上及並購史上的重大里程碑」，他表示不僅以非常吸引力的價格為公司補充優質土儲，更成功將業務版圖拓展至北京、瀋陽、佛山等核心城市，增加多元化的收入來源，豐富禹洲的產品結構，為禹洲未來發展提供充足土儲保障。

探討進軍特色小鎮、產業小鎮

五月，禹洲更成功與中國航太建設集團簽署框架協議，攜手共同打造位於河南省承德市的全國首個「軍民融合航太智慧小鎮」。承德航太智慧小鎮專案開發用地占地面積約為 4000 畝，建成後將成為中國首個軍民共建的航太技術發展與成果的重要集成與展示中心。禹洲在過去 24 年的成長歷程中積累了豐富經驗和資源，目前也正積極探索轉型升級與創新發展的新思路與新路徑。禹洲已經成立了相關事業部，林龍安表示「將進軍特色小鎮、產業小鎮的開發作為未來的戰略發展方向之一」。

禹洲地產(01628-HK)2018年至今 重大發展進程

另外，禹洲在土地市場亦審慎謀劃，屢有斬獲。到目前為止，除了沿海資產包及航太智慧小鎮外，禹洲在蘇州、重慶、泉州、惠州、亳州及河南共計購入8 塊優質地塊，總樓面面積GFA 約120 萬平方米，為集團實現穩健且可持續發展奠定穩固基礎。

獲納入MSCI中國指數

憑藉禹洲優異的表現，禹洲在 3 月被納入恒生大中型指數成分股及滬港通交易名單。緊接著在 5 月，禹洲也入選 MSCI 中國指數，該變動已於 5 月 31 日收市後正式生效。此次MSCI 中國指數納入302 支股份，禹洲地產能成為MSCI 指數體系中為數不多的地產標的股之一，「無疑是資本市場對禹洲利潤空間及品牌優勢的廣泛認可」，同時又為集團本身拓展境內外投資管道，活躍交投量提供了更優質的平臺。 在剛剛前不久，禹洲再度獲獎，榮膺 2018 中國房地產上市公司綜合實力 50 強第 35 位、2018 中國房地產上市公司經營績效五強第 2 位兩項大獎，成績令人鼓舞。

摩根大通給予目標價8.5港元

隨著今年多個利好消息一一公佈，禹洲地產近來受到資本市場更多的關注。招銀國際、工銀國際、興業證券、星展唯高達、海通證券、德意志銀行及摩根大通等眾多國內外大行一致推薦禹洲，並給出了極具吸引力的目標價，「摩根大通的目標價為8.50 港元，比當前股價超過50%以上!」 2017 年禹洲穩中求實，厚積薄發。合約銷售金額創歷史新高，超額完成合約銷售經修訂目標，同比上升 73.69%至 403.06 億元。 2018年，禹洲訂立了 600 億元的銷售目標，6月開始集團供貨量將增加，下半年供貨占比達65%，有信心全年達標。 「力爭在 2020 年前躋身千億房企名單，提早實現千億銷售規模」。

毛利率保持領先同業3至5個百分點

林龍安稱，禹洲一直堅持做「禹洲特色」的地產發展商，在保證增速的同時，致力平衡「規模」、 「利潤」及 「風險」的三架馬車。禹洲有信心，在如今行業利潤率普遍下滑的大環境下，憑藉禹洲卓越的分析及調研實力、前瞻性佈局及嚴謹的成本管控，「將可保持行業領先的利潤水準，高出同業毛利率3至5個百分點」，堅守股東利潤最大化的集團特色。現時禹洲的毛利率達33%水準；行業毛利率出現下滑，他分析主要受制於地價、人力等經營成本上升，一、二線城市已進入舊城改造階段，土地成本高企等因素。

平衡規模、利潤、風險三架馬車

媒體會上，記者關注內地融資市場偏緊，林龍安稱作為內房前40強企業，仍然會獲銀行適度放寬。對於內地樓市的調控政策已成為常態，他預期內地樓價不會出現大上大落，然而各地搶人才拉動對住房需求，則有望於下半年刺激交投活動。

他表示，禹洲將全國佈局，持續深耕，提升產業鏈縱深發展，為實現百年企業戰略佈局落地而砥礪前行。禹洲將不斷向千億目標進軍，繼續為客戶服務，實現品牌價值長期增長，達致穩健及可持續的業績表現，為股東和投資者帶來滿意的回報。

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