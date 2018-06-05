數據觀測：中國5月進出口同比增速料小幅放緩 受基數略高等因素影響

路透綜合逾30家機構預測中值結果顯示，考慮到去年同期基數等因素略高，今年5月中國進出口同比增速可能出現小幅放緩，但仍維持在雙位數水平；當月貿易順差則可能維持在300億美元以上的較高水平。

招商證券宏觀團隊指出，「中美貿易戰」導致企業可能因擔心未來的關稅而將貿易提前，這對短期出口存在推升力量，但海外經濟基本面需求邊際弱化跡象加劇，疊加名義價格同比回落和基數擡升，預計出口增速顯著上行動力不足但維持強勁。

該團隊預計5月出口同比增速為13.0%；而油價同比強勁和油氣進口維持較大規模，將支撐進口維持高增速，並且對貿易順差存在一定的壓制作用，預計5月進口同比增速為22%，貿易差額為315億美元。

「我們依然認為未來中美雙方可能會做出更多妥協或達成臨時協定，不過中美經貿磋商應會比此前更為波折、耗時也可能更長，」瑞銀證券最新研報指出，「中美貿易摩擦出現反覆的風險在上升，雙邊長期經貿關系可能會有所惡化，特別是考慮到雙方的一些核心分歧恐難以消除。」

瑞銀估計5月以美元計價的出口同比增速小幅放緩至10%，進口同比增速放緩至18%左右，貿易順差則小幅增至320億美元。

中方就中美經貿磋商周日發表聲明稱，中美雙方就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。而中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。如果美方出台包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

對於進口方面，中信建投宏觀團隊指出，5月中國進口方面支撐與拖累因素並存，有利因素是油價上漲推動大宗商品價格漲幅回升，同時4月以來國內生產較為強勁；但不利因素在於，一是5月基數較高，二是汽車進口關稅下調預期可能會導致部分進口行為延後，總體考慮，預計進口增速有所回落。

交通銀行金融研究中心亦認為，進口價格同比上升，對進口增速有擡升作用。另外今年中國鼓勵進口政策逐漸見效，包括下調消費品、整車和零部件等進口關稅，以及擴大對美產品進口等將促進進口增長。

「預計5月進口同比增長15%，保持快速增長態勢，進口額約1790億美元。」交銀金研中心報告稱。

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