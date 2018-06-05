數據觀測：中國5月CPI同比漲幅預計持平PPI回升 工業投資消費持穩

路透綜合30余家機構預測中值結果顯示，中國5月CPI同比漲幅持平於前月，在多種生產資料上漲帶動下，PPI將進一步擴大同比漲幅，工業、投資和消費均接近前月水平，經濟保持平穩運行。

交通銀行金融研究中心報告指出，蔬菜供應充分帶動農產品價格回落，生豬價格和豬糧價比下跌，食品價格繼續回落；成品油價迎來年內最大漲幅，非食品價格小幅回升。他們預計CPI同比漲幅小幅下降至1.6%。

而生產資料價格上升的種類增多、幅度加大，帶動工業產品價格上漲；原油價格持續上漲，將推進PPI上升。預計PPI同比漲幅擴大至3.9%。

招商證券則預計5月CPI同比增速會有小幅擡升，至1.9%。食品價格中，鮮菜與豬肉項跌幅居前，豬肉價格環比跌幅明顯收窄，且近期豬肉價格出現觸底反彈的跡象；非食品方面，布油價格在5月份繼續維持高位，鋼鐵價格反彈，受此支撐非食品價格環比，預計進一步擡升至0.6%。

廣發證券資深宏觀分析師盛旭在報告中指出，今年以來豬價與生豬存欄量同時出現劇烈下降，豬周期關註度上升。報告認為，豬肉價格最直接的決定因素是生豬屠宰量而非存欄量。在存欄量與屠宰量發生背離的2017年3月至今，發生了預期跌價-加速宰殺-供給增加-價格下跌的循環，但這並不標志著經驗規律的失靈，後推處理的生豬存欄變動周期與豬肉價格周期仍接近於完全重合。目前可能處於豬價底部區域。

經濟運行方面，瑞銀預計5月數據將顯示實體經濟活動保持平穩，工業增加值繼續保持韌性，房地產銷售有所改善，固定資產投資整體加速。他們認為，鑒於4、5月經濟活動仍具活力，二季度GDP預計強勁增長，但下半年可能會出現更多阻力。政策微調的實際步伐將取決於數據情況。

交通銀行認為，工業企業利潤增長加快，六大發電集團日均耗煤量同比、環比都有顯著上升，南華工業品指數小幅上升，預示5月工業運行狀況較好。預計工業增加值增長6.8%。

投資方面，交行稱，第一產業投資增速下滑、采礦業投資負增長，對整體投資增速帶來影響。投資增長6.9%，基建投資小幅下滑，房地產開發投資有所回落，制造業投資增長加快。

消費方面，商品房銷售面積跌幅收窄，汽車零售有所走弱，影響消費；小商品批發需求平穩，對消費形成支撐。消費增速小幅上升至9.6%左右。

招商證券亦認為工業生產繼續保持較快增長的可能性較高。這體現在，5月以來的高頻數據繼續向好，5月6大發電集團日均耗煤量為72.17萬噸，同比增長18.7%，5月上中旬粗鋼產量同比增速分別為8.1%和10.1%，達到今年以來的最高水平。

他們指出，水泥價格漲勢趨緩，投資增速繼續維持弱勢。地產調控趨嚴，房價受壓制，財富效應作用趨弱對城鎮居民消費支出持續構成不利影響，預計社零增速低位徘徊。

此前公布的宏觀經濟先行指標--中國5月官方制造業采購經理人指數(PMI)和非制造業PMI雙升，其中制造業PMI創出八個月高點，顯示制造業擴張步伐加快，發展動力進一步增強。不過本月反映資金緊張的企業連續三個月上升，顯示資金緊張壓力仍在，金融服務實體經濟的支持力度仍需進一步增強。

財新中國5月制造業和服務業PMI指數均持平於上月，其中制造業PMI連續12個月擴張，新業務指數的微增和產出指數升至三個月最高，整體來看，中國制造業運行延續小幅擴張態勢，經濟運行仍具韌性。

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