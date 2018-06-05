萬事達將與谷歌及亞馬遜合作開發語音支付技術。當地時間周一，萬事達的一位高管表示，該公司正尋求將其支付系統整合到谷歌和亞馬遜的語音助手中，從而讓人們通過語音來進行支付。

這家美國支付巨頭擁有一款名為Masterpass的支付産品，該産品允許用戶上傳信用卡信息，從而輕松完成在線支付。

最近，該公司推出了一項功能，允許人們在Facebook Messenger通訊應用内使用Masterpass來購買商品。用戶可以在Messenger上與品牌商互動及購買産品，併通過Masterpass進行支付。

萬事達將這一趨勢稱為“對話商務”。該公司副董事長安•凱恩斯(Ann Cairns)表示，未來使用像亞馬遜Alexa或谷歌Google Assistant這樣的語音助手來購買商品將變成一種潮流。

當被問到萬事達是否想要把Masterpass和這些語音助手整合在一起時，凱恩斯表示：“那當然。”

當地時間周一，凱恩斯在荷蘭阿姆斯特丹舉行的Money 20/20歐洲金融科技大會上表示：“我們正在研究這些技術，我們正在考慮如何將它們與萬事達網絡聯系起來。”

Masterpass可以被用來在谷歌應用商店内購買應用，萬事達卡也可被用來在亞馬遜和谷歌網站上購買東西。

凱恩斯表示，與語音助手的整合將有助於拓展萬事達和科技公司之間的關系。

萬事達正在尋找各種方式來適應消費者行為的變化。Masterpass是該公司對Apple Pay等産品的回應。

許多科技公司越來越多地涉足金融服務，萬事達正試圖通過這些科技産品保持領先。

來源：TechWeb

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)