深高速(00548-HK)對陽茂高速項目公司出資7.56億元

深高速(00548-HK)公布，於2018年6月5日，廣東高速、公司、廣東交通實業及廣東陽茂高速公路有限公司(項目公司)簽訂了出資協議。根據出資協議，廣東高速、公司及廣東交通實業將按彼等各自於項目公司的股份比例，向項目公司出資合共人民幣30.24億元(約36.88億港元)用於改擴建項目(即陽茂高速將進行的改擴建工程)，其中，公司應出資人民幣7.56億元(約9.22億港元)。

項目公司為一家於中國成立的有限責任公司，其主要業務為陽茂高速的投資、建設、經營和管理。

公告稱，收費公路和道路的投資、建設及經營管理屬於公司的一般及正常業務範圍，董事會認為，陽茂高速地理位置優越，沿途所經區域經濟活躍。陽茂高速開通十餘年來，營運表現增長穩定，已給公司帶來了良好的投資回報。隨著經濟的增長，預期陽茂高速沿途區域的交通需求將持續增加，擇機對陽茂高速進行改擴建，可以進一步發揮其線位優勢，提升陽茂高速的商業價值，鞏固公司於公路的投資、管理及營運方面的核心優勢，符合公司的發展戰略和整體利益。

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