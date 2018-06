蔡力行稱聯發科「well on the way」 預計在北美與中國市場有顯著成長

聯發科 (2454) 執行長蔡力行就公司近況,以「well on the way」來回應,對下半年和今年表現很不錯;而今年全球大環境雖有不確定性,但他自己有很大信心,預計聯發科在北美和中國大陸兩大市場,都會有顯著的成長和進步。聯發科今日舉行電腦展 COMPUTEX 2018 前的記者會,針對近期營運,蔡力行提到,剛辦過法說會,無法釋出任何數字,但就營運情況來看,覺得是「well on the way」,也對今年下半年看法,以及公司前景感到樂觀。



而針對今年大環境,蔡力行坦言,的確有不確定性,認為不光是中美間的問題,像是美國、歐洲、加拿大或是墨西哥都有疑慮,若是各國間互相報復,對全球經濟都會有影響。



他也補充,就他自己的感覺,中國大陸仍是成長很高的市場,消費占 GDP 四成,和十年前差很多,是個成長性很高的經濟體,整體需求繼續成長。至於北美市場則是非常富裕,是個不論在技術面、應用面、創新面,都居於很大幅領先的市場。



蔡力行也認為,因為聯發科有強勁的產品、很好的技術,因此有很大的信心,在中國大陸和北美兩個市場,聯發科會有顯著成長和進步。對聯發科來說,要做的是回到基本面,把平台、技術、IP 持續改善,讓自己立於不敗之地。