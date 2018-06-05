蔡力行稱聯發科「well on the way」 預計在北美與中國市場有顯著成長

聯發科 (2454) 執行長蔡力行就公司近況，以「well on the way」來回應，對下半年和今年表現很不錯；而今年全球大環境雖有不確定性，但他自己有很大信心，預計聯發科在北美和中國大陸兩大市場，都會有顯著的成長和進步。聯發科今日舉行電腦展 COMPUTEX 2018 前的記者會，針對近期營運，蔡力行提到，剛辦過法說會，無法釋出任何數字，但就營運情況來看，覺得是「well on the way」，也對今年下半年看法，以及公司前景感到樂觀。



而針對今年大環境，蔡力行坦言，的確有不確定性，認為不光是中美間的問題，像是美國、歐洲、加拿大或是墨西哥都有疑慮，若是各國間互相報復，對全球經濟都會有影響。



他也補充，就他自己的感覺，中國大陸仍是成長很高的市場，消費占 GDP 四成，和十年前差很多，是個成長性很高的經濟體，整體需求繼續成長。至於北美市場則是非常富裕，是個不論在技術面、應用面、創新面，都居於很大幅領先的市場。



蔡力行也認為，因為聯發科有強勁的產品、很好的技術，因此有很大的信心，在中國大陸和北美兩個市場，聯發科會有顯著成長和進步。對聯發科來說，要做的是回到基本面，把平台、技術、IP 持續改善，讓自己立於不敗之地。