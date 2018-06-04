聯發科迎手機拉貨潮+傳大啖智慧音箱訂單 認購權證吸金突破億元

聯發科 (2454-TW) 第 2 季迎來手機拉貨潮，加上蘋果 2018 年 WWDC 大會倒數計時，傳本次蘋果有意端出一款平價版的智慧音箱，據悉所採用的晶片就是聯發科的，受此激勵，聯發科今 (4) 日股價漲約 3%，攻克季線大關，聯發科相關認購權證也相當吸金，成交金額突破億元。

智慧新機今年以 AI、3D 感測、無線充電等功能為賣點，iPhone 去年即採無線充電，可望成為其他非蘋陣營跟進搭載的目標，相關無線充電的供應鏈預期將迎來出貨成長期，尤其目前市場滲透率僅 5%，其中 IC 設計龍頭聯發科，可望伴隨滲透率逐漸提升，應用機種增加，帶動營運成長。

聯發科通吃華為、OPPO、小米手機晶片訂單，主攻中階平價機種，這次三大手機廠強攻印度，也將以中階平價機種為主，聯發科受惠最大。

聯發科近期推出新款智慧手機晶片曦力 P22，主打人工智慧（AI）功能，讓平價手機也能搭載 AI，據瞭解，將獲 vivo、OPPO 等大陸手機大廠導入。

分析師預估，聯發科第 2 季智慧手機與平板電腦的行動平台產品銷售可望強勁成長，並將帶動整體第 2 季營收攀高到新台幣 556 億至 596 億元，將季增 12% 至 20%。

此外，Google 及 Amazon 兩大客戶在智慧音箱的市占率達九成，法人認為，聯發科同時與 Google、亞馬遜等智慧音箱品牌廠合作，加上傳出蘋果 WWDC 大會即將推出的平價版 HomePod，也將採用聯發科的晶片，聯發科在智慧音箱的市占率將更大。

若投資人看好聯發科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：聯發科國票 79 購 02 (076090-TW)、聯發科群益 79 購 01 (074566-TW)、聯發科中信 79 購 02 (071167-TW) 等。