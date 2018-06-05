聯發科手機晶片獲OPPO、VIVO與Note新機採用 5G Modem晶片M70明年到位

5G 世代即將到來，身為手機晶片大廠的聯發科 (2454) 宣布自家 5G 的 Modem 晶片 M70 明年到位，也正和諾基亞、NTT Docomo 與華為合作。此外聯發科總經理陳冠州也揭露，最近推出的新手機中，包括 OPPO R15、OPPO F7、Note4、VIVO X21、VIVO Y83、Realme1 都是採用聯發科的手機晶片。陳冠州表示，聯發科在手機事業部門的成績，就是第一，把手機普及到各領域，讓產業加速發展。第二，互聯網以前靠 PC，現在聯發科讓 100 元美元就可以買到一隻手機，用手機來上移動互聯網，改變所有生活。第三，進入 LTE 世代後，每二到三台 LTE 手機，就會有一台是內建聯發科晶片。



而針對行動平台上注重的 LOW POWER 部分，聯發科開發出了 CorePilot5.0 技術平台，另外在照相技術上也顯著提升，也導入 AI 技術，讓準確度提升、不論對焦、曝光、環境對比、燈光強度等均有明顯優於過去。



就市場關心的 5G 進度方面，陳冠州提到，聯發科的 Modem 從 2G 到 4G，聯發科的 4G 技術是處於世界領先群的，能和競爭對手抗衡的。而聯發科的 5G Modem 晶片 M70 明年到位，正和諾基亞、NTT Docomo 與華為合作中。





