【永豐期貨】台指選擇權盤後－高檔震盪整理 台股力守11100

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 15 點至 11069 點。價差方面，台指期為逆價差 - 31.11 點，電子期逆價差 - 1 點，金融期為逆價差 - 5.94 點。現貨部分，三大法人買超 32.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1350 口至 21093 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 676 口至 47717 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 522 口至 22951 口。

週一美股持續收高，激勵週二台股早盤開高，但上檔獲利調節賣壓浮現，而台積電、國巨兩大重量級的股東會也未如預期替股價帶來推力，指數反轉拉回整理，而多檔被動元件也疲軟下行，電子與傳產類股指數同步拖累大盤，僅金融類股力撐使大盤守穩 11000 關卡，直到午盤過後多方回流，盤勢震盪走升收斂早盤跌幅，尾盤指數拉尾衝高，終場加權指數僅小跌 9.39 點或 0.085%，收在 11100.11 點，成交量能 1627.24 億，較前一日增加 51.54 億。技術面觀察，週二黑 k 開高走低留下影線作收，KD 與 MACD 呈現上行架構，盤中指數雖有賣壓但資金也有流入金融類股輪動使下檔有撐，且台積電尾盤仍有大筆買單敲進拉回平盤，加上外資態度也並未翻空，因此盤勢仍屬多方架構，只是目前 5 日線乖離率過高，且中美貿易戰仍有許多變數，因此投資人仍須慎防國際政經事件帶來的利空衝擊。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.65 降至 1.53，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.58% 升至 11.62%，賣權平均隱含波動率由 14.72% 升至 15.04%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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