【華冠投顧】賴昇楷:台股「軋空」完「殺多」? 矽晶圓&被動元件在玩甚麼把戲?

焦點個股 : 2492 華新科、3026 禾伸堂、3016 嘉晶、5483 中美晶、6182 合晶

昨晚美股續漲，但因台股已急漲三日，短線技術指標略顯過熱及正乖離拉大，因此今日盤勢轉為整理，終場大盤 - 9 點力守 11100 點整數關卡，成交量增至 1632 億、OTC 指數創高 158.93 後拉回收 - 0.43%。目前台股隱然進入「滾量結構」，多頭沒變心，後市還有好戲唱，大盤短線強弱支撐看 6/4(一) 向上缺口 10954～11002。

昨日提到原主流族群被動元件 (2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂... 等)、矽晶圓(6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶... 等) 近日趁外資歸隊、盤勢無虞的當下開始輪流休息，今天被動元件三巨頭大跌，矽晶圓族群更因太陽能產業利空導致生產 "太陽能矽晶圓" 的 5483 中美晶殺到跌停，拖累 "半導體矽晶圓" 的 6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶也跟著急回。這兩大族群短線雖然殺聲隆隆，但仍可界定為漲多回檔的洗盤結構而非反轉走勢，原因如下：(1)被動元件、矽晶圓族群是先前外資大賣台股時的中流砥柱，一路逆勢帶領台股過關斬將重新恢復多頭結構，在之前那麼艱困的環境下都可逆勢拉抬，而矽晶圓族群發生個不是實質的利空就承受不住，邏輯上豈不很奇怪？(2)目前外資買盤漸漸歸隊，假使原主流族群的內資大咖想要在此出貨，大可採取拉高出貨的方式，畢竟近日台股人氣回籠，拉高放量調節一點都不難；(3)短線回檔速度雖快，但從波段角度來看也只是回測五日線至月線的層級，且絕大多數個股回檔成交量都不大，換句話說，就算大咖不合常情的採用壓低出貨的方式，這種規模的成交量也難以順暢出貨。

綜合上述，被動元件與矽晶圓的回檔，偏向是漲多回檔的洗盤結構，畢竟先前台股面對外資沿路賣超的情勢實為艱困，這些主流肩負維繫多頭氣勢的重任，根本沒機會好好休養生息，現在一來台股盤勢已穩，二來盤面不乏低基期轉強股冒出頭，這個階段讓市場買盤湧進低基期個股「撿便宜」，順便讓新冒出頭的族群接棒撐盤，原主流族群則讓籌碼沉澱一下，仍不失為健康的輪動。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。