【華冠投顧】武傑電台: 6月全新鎖定好股-美麗新世界!

◆ 看法不變

美股持續收高下，台北股市早盤上漲 + 20 點開出，在被動元件及矽晶圓類股的賣壓出籠下；加權指數開高走低，收盤小跌 - 9 點作收，收在 11100 點，成交量 1625 億。

今天台股在創高後，中、小型股出現了比較明顯獲利賣壓；目前看來賣壓集中在漲多的個股上，因此整體來看，依舊只是主流人氣的資金流動。對台股後勢的看法，武傑還是保持先前的規劃…『歐債風暴』影響，讓台股又再洗了一次；在內、外資買盤匯流下… 盤勢可望『直攻 11270 點』。

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時在 LINE 給大家一些看法與提醒，而武傑也在今天推出【逛夜市優惠案】，五月份沒跟上【士林夜市 - 5324 士開】的好朋友，千萬別錯過最新飆股【美麗新世界】! 最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2415 錩新、4943 康控 KY、6609 瀧澤科、6127 九豪、8033 雷虎、3630 新鉅科、6155 鈞寶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4609 唐鋒、5483 中美晶、2388 威盛、2375 智寶、6175 立敦… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估