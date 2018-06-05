【華冠投顧】漲價概念股拉回 營收成長股接棒

◆ 劉彥良 盤後分析

台股昨日激情後，今日中小型股賣壓湧現，OTC 盤中更一度重挫 1%，賣壓集中在漲價概念股如被動元件、矽晶圓、MOSFET 和二極體上，其中 5483 中美晶因中國太陽能補助政策縮縮減之利空打到跌停，至於召開股東會的 2327 國巨同樣難逃主力賣壓重挫 4%。

漲價概念股中，法人已開始出脫矽晶圓，故這個族群最好先避開，另外內資也開始調節漲多的被動元件，同樣要小心為宜。二極體方面，【兩岸窗口】5425 台半則是受 2481 強茂拖累，在前天創高 90.5 元後連兩天量縮拉回，不過法人籌碼未鬆動加上月季線有守，後續仍有機會重新轉強過高，可留意 5 月營收表現。

5 月營收持續公告，業績成長股自然會接管盤面，昨日帶會員買進 5 月營收月增 29%、年增 45% 並改寫 17 個月新高的丘鈦子公司【太子爺】3630 新鉅科，繼昨日拉到漲停後，今天再度亮燈。

尚有許多公司未公布營收，這也是投資朋友短線操作的機會點，建議可從月增率、年增率都成長雙位數以上，同時營收至少改寫一年以上新高甚至歷史新高的公司中來作篩選。



※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估