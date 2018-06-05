天鴿互動(01980-HK)：今年底活躍用戶數可實現翻倍

天鴿互動(01980-HK)公布2018年第一季度業績，錄得收益1.93億元人民幣(下同)，同比減少11.6%，其中在線互動娛樂服務減少14.1%，公告稱主要因季度付費用戶減少所致。

公司首席運營官兼代理首席財務官麥世恩在今日接受財華社記者專訪時表示，今年公司戰略方向是著力增加活躍用戶數。目前公司擁有註冊用戶約3.8億，其中2710萬為活躍用戶，預計到今年底活躍用戶數能實現翻倍增長。

另外，公司此前用戶群主要以男性為主，而未來將拓展女性群體作為新的增長點。天鴿今年1月斥資2.01億人民幣收購「無他相機」，麥世恩稱，將無他相機整合到公司業務中之後，會針對女性群體推出更多產品服務，涉及遊戲、直播以及金融等。他續指，接下來幾個季度公司將逐步有新的收購計畫，覆蓋行業上下游。

目前天鴿已進入台灣、泰國等市場，公司主席兼首席執行官傅政軍稱下一步將拓展用戶群潛力大的市場，包括馬來西亞、越南、印尼等東南亞地區和南美市場。目前公司海外直播業務收入佔總收入比重約在10%，期在未來海外業務收入佔比能達到50%。公司目前90%用戶來自國內，10%用戶為海外用戶。

目前內地對於直播行業監管趨嚴，傅政軍認為短視頻直播行業還在發展初始階段，仍有很大市場空間，但監管加強可讓小的參與方逐漸減少。他續指，天鴿內部進行了強效監管措施，包括直播房間和主播表現方式嚴格監管，以及積極處理用戶投訴等，這也對公司業績增長帶來一定抑制，但相信影響只是暫時的。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)