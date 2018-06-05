知事專訪崔永元：今日約見稅務部門面交材料！

近日，崔永元曝光演藝圈「陰陽合同」一事引起廣泛關注，國稅總局及地方稅務部門已介入調查。4日下午，北京日報新媒體長安街知事（微信ID：Capitalnews）、藝綻（ID：bjvariety）獨家專訪了崔永元，聽小崔對演藝圈亂象的一番「實話實說」。

今日與稅務部門見面 配合調查

采訪剛開始，崔永元就告訴知事，范冰冰工作室所在地無錫的稅務部門已經聯系了他，今天(5日）上午雙方將面談，他手上掌握的相關材料也會當面交給對方。

至於此前微博裏提到的一抽屜合同，崔永元表示，他會在適當的時候拿出來、配合調查。

對於范冰冰是否真的偷稅漏稅，崔永元說，這要由稅務部門調查取證後才能有最終結論。有可能是確有其事，還有可能是劇組裏的人借範冰冰的名字做的。他舉了一個發生在他身上的例子：

還在主持《實話實說》時，崔永元被招待吃一頓飯，只有一桌。他很快就吃完了，到門口去逗貓逗狗，結果在櫃台上看見賬單，上面寫著：請崔永元吃飯，18桌。

「那個賬就都記在我身上了，(范冰冰)這個事可能也是這樣的情況。」崔永元說。

提及這些合同的來源，崔永元表示，最初的幾張合同來自他參與工作的某個劇組，他將在適當的時候曝光該劇組的有關信息。後來大家在網上看到他的微博後，給他拿來了很多類似的合同，甚至有香港演員的合同。

陰陽合同 串聯撈錢 巧立名目 瞞天過海

之所以有這麽多人支持他、主動提供「彈藥」，崔永元認為，「可能大家都覺得不公道吧」。過去大眾只知道很多演員的片酬是「天價」，但並不知道天價之外還有更高的天價。這種情況絕非個案，而是演藝圈非常普遍、約定俗成的潛規則。

崔永元說，基本上一些大的制作、投資上億的制作，都存在「陰陽合同」的現象。甚至有一些電視台的買片人、電影的發行方和劇組串聯起來，共同「撈錢」。比如，我是個演員，你是負責買電視劇的，你說沒有我的你不要，那當然我就可以漫天要價，然後我再分你一部分錢。

關於合同裏的玄機，崔永元談了很多：

有的是追加少的錢，我打個比方，比如說這個人表面上只要500萬，但是實際上他要700萬，那怎麽給呢？簽完後說要延長拍攝時間，加100萬，然後又延長拍攝時間，又加100萬。或者說劇本修改，要鉆火海，要從山下滾下來，加100萬，反正各種招兒，巧立名目，就夠你錢了。

還有一種方式是，你直接給我現款，那就不用交稅了。

還有一種呢，我除了表演要跟你簽一個表演合同，在戲裏演一個角色，同時我給你當編劇，還有參與策劃、監制、發行，說得特別熱鬧，再弄一3000萬的合同。那3000萬的合同不是跟我簽，是跟我背後的公司簽，或者跟我二姨簽、跟我三姑簽、跟我四舅簽。”

像上面這些方式，崔永元能一口氣說出30多個來，他還向知事講了一個最令他震驚的案例：

兩部電影籌拍，一部要請一個功夫明星，要預付他4000多萬，才能把檔期留出來；另一部要請一個老電影人當監制，並不參與劇本、表演等環節，又要花3000萬，這樣一下7000萬就花出去了。

後來崔永元通過其他途徑一核實，根本就沒有這回事，之前提到的功夫明星、老電影人都不知道有這回事。劇組裏的某些人一下子就把7000多萬騙走了，最後各種名目加起來，總共拿走7億多。

「我們往多了算，就算有1億5000萬確實是為了這個電影服務，那也有5個多億被黑了。」談及此事，崔永元直呼「想不通」，「因為我們不是騙子，就真的不知道騙子啥樣。」

有了競爭，就不再是「小鮮肉」當道

對於如何盡可能地根除陰陽合同，崔永元談了四點建議：

首先，從法律的角度出發，考察一下現行的稅法中是否有不符合實際情況、不完全合理之處，有的話進行一些必要的修改調整。「在現行稅法沒有改變的前提下，我們應該無條件遵守，你可以發發牢騷，但是要無條件遵守，這是肯定的。」崔永元認為，遵守是基本的、第一位的。

其次，要把電影、電視劇制作的各個系統打通，比如電視劇購買、電影發行、院線上映等等，因為這些也會反過來影響劇組、影響制作。沒有「小鮮肉」你就不要，那「小鮮肉」當然就能漫天要價。

崔永元舉了一個法國的例子：法國規定，任何電影都必須放滿兩周，沒人看也要放滿兩周。因此它的藝術片特別多，因為上映兩周就夠一部藝術片生存了，而且它的口碑、口口相傳的發酵過程，兩周也夠了。這就是院線放映制度反哺制作的一個例子。「其實你看咱們的電影，幾乎就是三、四天，三四天口碑要行就起來了，口碑不行就下去了。」

再次，中國的電影市場可以更多樣化一些、更開放一些。現在不光美國大片，像韓國電影、歐洲電影、伊朗電影、印度電影，甚至羅馬尼亞電影、俄羅斯電影都非常棒。中國人本來不怎麽看印度電影，直到《摔跤吧！爸爸》上映，大受好評，現在很多印度電影都進來了。讓電影市場多樣化，有了競爭之後，可能就不會只是「小鮮肉」當道。

最後一點，就是要給劇組立規矩、管起來，納入一個正規化的軌道。劇組的帳，如果是第三方如會計公司來管，會好一些，陰陽合同也不會大行其道。

來源： 長安街知事 責任編輯：李鋒

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