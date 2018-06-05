【港股解碼】中國乳製品巔峰的蒙牛與伊利

2018年5月31日，蒙牛（02319.HK）股價漲至29.1港元，再次創出歷史新高，同一天，伊利（600887.SH）股價跳空高開，漲幅高達9.96%。俗話說得好，最了解你的人，或許不是你的朋友，反而是你的對手，“獨孤求敗”說到底還是太過孤獨，有一個旗鼓相當的對手一起進步或許也不錯。

自牛更生在1999年離開伊利成立蒙牛的時候，雙方的暗中較量或許就已經開始了。牛更生用了8年的時間，用類似火箭助推器般的力量將蒙牛推上高峰，一度超過伊利，站上中國乳業巔峰，甚至在國際上也開始展露頭角。伊利這邊亦是不甘示弱，與蒙牛展開了長時間的拉鋸戰，並且成功實現了反超......

蒙牛的2017

蒙牛公司業績，來源：香港交易所

2018年4月12日，蒙牛​​發布了其2017年年報，共錄得收入人民幣601.56億元，相比2016年增長了11.86%；錄得毛利211.83億元，相比2016年增長了20.12%；公司擁有人應占利潤錄得20.48億元，相比去年進步巨大；經營業務產生的淨現金流量為55.05億元，這也從側面說明了蒙牛的業績的長足增長。



蒙牛綜合財務狀況表（節選），來源：香港交易所

不過，相對於伊利來說，蒙牛對其非流動資產的處理呈現出不同的風格。在伊利的2017母公司資產負債表之中，商譽一項數值為零，無形資產則為1.23億元。在蒙牛的2017年財報之中，商譽一項為45.33億元，其他無形資產則為21.94億元。蒙牛的商譽與無形資產較伊利而言較多。

商譽是指能在未來期間為企業經營帶來超額利潤的潛在經濟價值，或一家企業預期的獲利能力超過可辨認資產正常獲利能力（如社會平均投資回報率）的資本化價值。在企業合併時，商譽是指購買企業投資成本超過被合併企業淨資產公允價值的差額，但是一旦被收購的企業業務面臨危機，購買企業的商譽就會受到影響。

無形資產則是指企業擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。廣義的無形資產包括貨幣資金、應收帳款、金融資產、長期股權投資、專利權、商標權等。研發費用可以做資本化與費用化兩個方式的處理，資本化之後便將屬於無形資產，處理方式具有較強的主觀性。從對這兩個指標的處理來講，反映出了兩家乳製品企業的不同的狀態。蒙牛目前仍舊面臨著商譽減值與無形資產攤銷的壓力，伊利則是輕裝上陣。

一招鮮：賽事合作

若要論，蒙牛與伊利在發展過程中有什麼相似之處的話，與賽事合作，似乎都是兩家共同的選擇。

先來看伊利，伊利在中國打響名氣的第一仗便是與奧運會合作。 2005年，伊利正式決定為北京奧運會服務，成為了2008年北京奧運會的讚助商，這也幫助伊利鞏固了其在中國奶製品市場的地位，同時亦是其開展國家化計劃的起點。 2009年，上海世博局與伊利集團確認了合作關係，正式宣布伊利集團成為2010年上海世博會唯一乳製品高級贊助商。至此，伊利集團成為首家服務奧運會和世博會兩大世界頂級盛會的中國乳品公司。在已經過去的2017年，伊利再次與奧運結緣，順利成為了北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方乳製品合作夥伴。與奧運、世博以及冬奧的合作，使得伊利的知名度得到了穩固的提升，伊利的國際化之路也開始越來越順遂。

再來看蒙牛，2017年年末，北京時間12月20日，蒙牛集團與國際足聯在北京國家會議中心聯合宣布，蒙牛正式成為2018年世界杯全球官方贊助商。蒙牛在這一刻成為了中國食品飲料行業成為世界杯全球贊助商的第一個品牌。 “7”似乎是蒙牛的幸運數字，再往前追溯10年，2007年，蒙牛與NBA成為了合作夥伴，跨出了國家化的一大步。

蒙牛與伊利，就這樣一步一步藉著賽事的步伐，先是再中國聲名鵲起，藉著走出國門，越走越遠。在蒙牛與伊利之後，更有光明乳業（600597.SH）、中國聖牧（01432.HK），現代牧業（01117.HK）等優秀的企業緊追慢趕，或許我們會在未來看到一個不一樣的乳製品行業。

■ 作者｜金詩媛

■ 編輯｜徐冰瑩

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