路透：亞洲最具創新力大學 中國27所上榜清華跻身前五

北京時間5日早間消息，路透社周二發布2018年度“路透社亞洲最具創新力大學75強”榜單，中國共有27所大學上榜(包括香港3所)，成為上榜大學數量最多的國家。清華大學排名第五位，較去年上升一位，北京大學名列第12位。

韓國共有20所大學上榜，僅次於中國，日本19所，名列第三，

韓國科學技術院(KAIST)連續第三年位居榜首，東京大學排名第二，韓國浦項工科大學位居第三，首爾國立大學名列第四。

第6至10位依次為：大阪大學(日本)、京都大學(日本)、成均館大學(韓國)、東北大學(日本)、新加坡國立大學。

今年新入榜的三所大學均來自中國：中國礦業大學(第56位)、山東大學(第67位)和廈門大學(第74位)。

與去年相比，2018年持續上榜的中國高校中有15所的排名上升，進步明顯的包括復旦大學提升9位，位列17;華東理工大學提升10位，居於第33位;西安交通大學提升9位，位居第53位。

與歐洲和北美洲不同，亞太地區高校的表現較為穩定：相比之下，路透社2018年度歐洲最具創新力大學榜單中有15所大學新入榜。

來源：新浪財經

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