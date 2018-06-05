【IPO追蹤】「小巴大王」旗下保安公司申請創業板上市

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著名物業投資者、近期參與中環中心天價交易的「小巴大王」馬亞木，旗下保安公司國際永勝集團近日申請創業板上市，據招股文件顯示，永勝2018 年度收入約1.3 億元，其中超過六成是來自港鐵(00066-HK)及其他公營機構及政府部門。 逾六成收入來自政府及公營機構 據初步招股文件顯示，永勝上市前由離岸公司國際永勝BVI 全資持有，馬亞木三名兒子馬僑生、馬僑武及馬僑文，分佔約33％股權。 截止今年3 月31 日止財年純利有近1658 萬港元，按年上升61.3%。主營外判保安服務的永勝，公營機構是集團最大客戶，2018年度貢獻收入佔比高達62%。不過，從招股文件中所示，2017年度仍為集團最大客戶的港鐵，2018年度貢獻收入約3142 萬元，大跌約24%或約968萬港元，反觀來自入境處及衛生署的收入由2017年度的1856萬元升至2018年度的3371萬元，升幅約81%。 為私人商業及住宅樓宇提供設施管理服務的收入佔比，由2017年度近393萬元大幅升至2018年度的1831 萬元，升幅逾3.6倍。國際永勝為公營機構提供的保安服務幾乎覆蓋所有鐵路站，包括高鐵、屯馬線等興建中及未來支線項目，同時在9個出入境管制站提供服務。 馬亞木原為米商，早年開始經營小巴業務，目前以不同子公司的名義，擁有約600輛16座位小巴，經營了近60 條專線小巴路線，被稱為「小巴大王」；雖然他作風低調，但因熱中投資物業備受注意，去年長實(01113-HK)以天價出售中環中心，他是財團中其中一名主力買家。 來源：明報