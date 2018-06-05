哪來的泡沫？！高盛：科技股仍將主宰市場

紅得發紫的美國科技股一度在漲漲跌跌中引發巨大爭議，關於泡沫的警告聲不絕於耳。目前，高盛正在多頭陣營中奮力搖旗吶喊。

高盛策略師 Peter Oppenheimer 和 Guillaume Jaisson 在研報中表示，與上世紀 60 年代追捧 Nifty Fifty 和 90 年代的狂熱投機泡沫不同，如今，科技股的上漲主要歸因於強勁的基本面，出色的收入和盈利狀況，而非投機。

兩位策略師寫道，過去的十年中，科技股漲勢特別是所謂的 FAAMG 股票大約有 87% 來自於利潤的支持，只有 13% 左右源自於估值擴張。相比之下，美股其他板塊的這兩大比例分別為 73% 和 27%。

從本益比方面來看，儘管美股前五大股票首次全部被科技股霸占，但本益比整體並不算太高。FAAMG 的整體本益比在 22.6 倍左右，還不到網路泡沫時期前五大科技股本益比的一半。

「鑒於總體估值不是太高，我們認為當前這波科技股盛宴不會很快結束。」兩位策略師這樣寫道。

他們還補充說，諸如零售、公用事業等傳統行業將被迫擁抱網路新時代，擁抱新科技，並將升級他們的設備。與此同時，科技產業正迅猛發展，人工智慧正站在風口之上。這些都將有利於科技股。

多頭陣營里不只是高盛。摩根士丹利董事長兼首席執行官 James Gorman 近日在北京接受媒體採訪時也表示，包括美國股市在內的全球市場並沒有泡沫。

周一，科技股領漲美股，助推那斯達克指數歷史首次突破 7600 點，收至 7606.46 點。科技板塊漲 0.8%，為大盤帶來最大貢獻。蘋果、微軟、英偉達和奈飛股價集體創下新高。亞馬遜更是連續六個交易日創收盤紀錄新高。

在科技股的火爆漲勢之下，美股在 5 月全線上漲，「5 月賣出走人」的魔咒失靈了。當月，標普 500 指數上漲 2.8%，道指上漲 2.44%，那斯達克上漲約 5.2%。

不過，摩根士丹利跨資產戰略部門負責人 Andrew Sheets 團隊在報告中表示：「美股的牛市之路已經接近終點。」他們預計，美股在今年夏季或將迎來最後一次漲勢，或在今年下半年達到頂峰。

Andrew Sheets 團隊認為，所有曾經的積極跡象都突然發生改變，也就是說，美股的整個基礎都變了。其中包括：全球經濟增速將放緩，而通膨率最終將升高，美國政府將聚焦點從關稅問題轉移至減稅領域，聯準會有意加速推進升息計劃。