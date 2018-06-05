「星爸爸」舒茲宣布離職 又一個商人要競選美國總統？

從西雅圖一家小小的咖啡店變身成為全球最大跨過連鎖咖啡店，星巴克用了 36 年。而這一切都離不開「星爸爸」霍華德 · 舒茲的領導。如今，他選擇離開，或將踏上競選美國總統之路。

6 月 4 日周一，星巴克宣布舒茲將辭去董事會執行主席一職，並自 6 月 26 日開始擔任榮譽主席。消息流出後，星巴克股價盤後下跌 1%。

在致員工的備忘錄中，舒茲的一段話引發了公眾對他或將競選公職的猜想：

從慈善事業到公共服務，我將考慮一系列選擇。但未來究竟如何，我想還有很長的一段路要走。

在接受《紐約時報》採訪時，他則表示，

一段時間以來，我一直對我們的國家深感擔憂，擔心國內的分裂狀態日益增長，也憂慮美國在世界上的地位。在我人生的下一階段，我希望弄清楚自己能否扮演一個回饋（國家）的角色。但目前我還不太確定這究竟意味著什麼。

2016 年，舒茲曾在接受 CNN 採訪時稱，參與總統競選並非不可能之事（never say never）。當時，舒茲是民主黨總統候選人希拉蕊的支持者。

在商人出身的川普成功當選美國總統之後，許多商界和影視界的名人都被列入了 2020 年大選的潛在候選人名單。除舒茲之外，名單中還有著名脫口秀主持人歐普拉 · 溫弗瑞、億萬富翁馬克 · 庫班等人。

舒茲對星巴克的貢獻可謂卓著。在舒茲的領導下，星巴克從只有 11 家門店的小型企業發展成為在全球 77 個國家共有 28000 家門店的連鎖企業。

自 1992 年上市至今，星巴克股價已經漲了 21000%。目前，舒茲擁有星巴克 3% 的股權，持股 3780 萬股，價值約 21.7 億美元。

2000 年，舒茲曾一度卸任星巴克首席執行官，隨後又在 2008 年金融危機之前回歸，帶領星巴克渡過難關。2017 年，舒茲正式卸任首席執行官一職，交棒給現任 CEO Kevin Johnson。