美股盤中─道瓊上漲逾220點 蘋果與科技股創新高

美國股市週一上漲，道瓊一度上漲逾 220 點，蘋果股價上漲 1%，並創新高點。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數上漲 177.69 點或 0.72% 至 24812.90。

Nasdaq 指數上漲 28.34 點或 0.37% 至 7582.67。

S&P 500 指數上漲 8.50 點或 0.31% 至 2743.19。

分析師說，看看 5 月表現，蘋果佔了 S&P 500 漲幅的 23%。當蘋果股價創新高點，這就是股市氣氛，顯示美國經濟良好。

Nasdaq 指數上漲 0.2%，距歷史高點不及 1%，亞馬遜股價創新歷史高點，支撑了 Nasdaq 指數上漲。亞馬遜股價上漲 0.7%，一分析師說，該公司的自有品牌業務可望支撑其股價上漲 20%。

上週五，美國股市上漲，道瓊漲幅達 219 點。美國公布 5 月新增就業達 22.3 萬人，高於預期，為股市利多。

分析師說，市場焦點似乎在經濟，而非貿易緊張。貿易緊張依舊，問題在於川普在 G7 高峰會中，是讓問題緩和，抑或惡化，投資人仍在觀望。

本週，七大經濟體領袖將於加拿大舉行會議。此時，美國與主要貿易夥伴的緊張正在升高。

上週，川普政府對歐盟，加拿大與墨西哥課徵鋼鋁關稅。歐盟，加拿大與墨西哥均採取報復行動。

分析師說，多方關稅是一項警告訊號，這已不只是美國的保護主義，而是全球正邁向貿易戰。G7 高峰會因而更加重要。