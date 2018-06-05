【永豐期貨】台指選擇權盤前－價量齊揚 台股攻上萬一大關

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 170 點至 11084 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 25.5 點，電子期逆價差縮至 - 0.54 點，金融期逆價差擴至 - 5.87 點。現貨部分，三大法人買超 102.29 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4319 口至 22443 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3799 口至 48393 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1027 口至 23473 口。

上週五美股四大指數收高，其中科技類股 Nasdaq 指數更創歷史第三收盤新高價，激勵週一亞洲股市全面紅盤開出，此外台積電與國巨明天都將召開股東會，資金提前卡位行情發酵，帶動加權指數跳空開高直接越過 11000 點大關，在台積電、鴻海、大立光聯手走高下，加上陸港股市開盤後也持續上攻，多方氣勢如宏使大盤一路震盪上行，盤中幾乎未見明顯賣壓浮現，盤面上電、金、傳三大類股指數齊揚，尤以電子指數漲幅 1.82% 最高，被動元件與網通概念股也普遍有亮眼表現，終場加權指數上漲 160.42 點或 1.465%，收在 11109.5 點，成交量能 1548.37 億，較前一日增加 135.04 億。技術面觀察，週一日 K 連三紅站上萬一關卡，突破今年 1 月以來的大三角收斂區，也突破今年 2 月股災以來的高檔整理平台，目前盤勢由多方掌握發球權，未來行情有望挑戰 1 月高點，不過台幣中長線仍偏弱勢，加上中美貿易戰仍有許多變數，因此投資人仍須慎防國際政經事件帶來的利空衝擊。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.44 升至 1.65，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.58% 升至 11.61%，賣權平均隱含波動率由 14.72% 升至 15.39%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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