工業富聯董事長透露公司將於周五在上交所掛牌--中證網

據中國證券報官方網站上周六報導，近三年來最大規模A股首次公開發行(IPO)的工業富聯董事長陳永正當天指出，工業富聯將於周五(8日)在上海證交所敲鐘上市。

他在出席一論壇發表演講時透露上述信息。他指出，過去17年，工業富聯的實際控制人富士康集團獲得將近60倍的成長速度，其中很重要的原因就是在關鍵節點抓住並積累了關鍵核心技術，而工業互聯網正是富士康正在抓住的下一個關鍵技術節點。

陳永正透露，富士康下一步發展工業互聯網有四個方面步驟：第一，工業互聯網在集團內只執行了15%-20%，還有80%的空間可以做，要繼續發揮工業互聯網在集團內提值增效、降本減存的功能。

第二，打通供應鏈上下遊企業，實現信息同步、價值共享；第三，為大約1,800萬家中小企業提供智能制造科技服務；第四，開發建設一個工業互聯網創新應用平台，通過所有的生產數據家提供更精準、更廣泛、更多元、更多樣的服務。

他說，工業富聯是富士康把整個集團裏和工業互聯網相關的企業、事業分拆出來再集合，包括了雲、存儲設備、服務器制造、網絡通訊等單元。

他援引IDC和GE數據表示，2020年全球工業互聯網領域的投資規模將達到5,000億美元，到2025年工業互聯網將影響全球經濟82萬億美元，工業互聯網平台價值是消費互聯網的100倍。

工業富聯近期發行19.695億新股，每股發行價為13.77元人民幣，募資額達271.2億元。其中本次戰略配售數量為5.908億股，占發行總量的三成；中央匯金等國有資本以及阿里巴巴、騰訊(00700-HK)和百度(BIDU.O)三大科技巨頭等均成為其戰略投資者。

路透上海6月4日

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