俄羅斯加倍開採 或將成全球第二大産金國!

據 “今日俄羅斯”(RT)報道，俄羅斯主要的金礦公司正計劃將黃金産量提高近一倍，這一增長可能使俄羅斯成為全球第二大貴金屬生産國。

在澳大利亞和中國之後，俄羅斯是目前全球黃金産量排名第三的國家。然而，根據莫斯科地質技術研究所副首席執行官Mikhail Leskov的說法，這種情況很可能在不到十年的時間内發生改變。

根據英國咨詢公司Metals Focus的數據，在2017年，俄羅斯開採了880萬盎司的黃金，佔到全球總産量的8.3%。據報道，新發現的金礦允許礦工在七年内將開採量提高一半。到2030年，預計黃金開採量將增長近800萬盎司。

今年早些時候，國家勘探公司Rosgeo表示，在巴什科爾託斯坦共和國發現了一個大約藏有900噸黃金和白銀的貴金屬礦區。據初步估計，該地區大約有87噸黃金和787噸白銀。

過去二十年來，俄羅斯的黃金開採量幾乎翻了一倍。俄羅斯黃金生産商聯盟的數據顯示，該國的黃金生産商在過去的十年中一共開採了2189噸黃金。

俄羅斯有一些主要的金礦開採地區，其中包括世界上最具潛力的地區。俄羅斯中部的克拉斯諾亞爾斯克地區有兩個主要的開採地——奧林皮娅達(Olimpiada )和布拉戈達特諾耶(Blagodatnoye)。俄羅斯遠東地區的楚科奇地區擁有俄羅斯最大的礦山之一Dvoinoye黃金礦山和Kupol礦區。

阿穆爾和馬加丹地區是發展最快的黃金中心，而西伯利亞伊爾庫茨克市也是該國最著名的礦區之一。

來源：黃金頭條

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