〈中太陽能補貼縮手〉漢能攻香港太陽能發電市場 安裝薄膜5-6年回本

大陸太陽能企業漢能薄膜 (0566-HK) 看好香港太陽能市場潛力，指太陽能薄膜組件安裝簡易，成本相對較低廉，系統帳面回本期只需 5 至 6 年，適合香港需要。

香港政府早前公布「上網電價」，鼓勵私人機構及住戶安裝太陽能、風能等發電系統，電力公司會以高於一般電費的價格購買所生產的電力，民眾又可以賺取差價。

市面上的太陽能發電系統主要分為薄膜及晶硅。香港《明報》引述漢能薄膜副主席林一鳴指出，「安裝薄膜仿如貼一張大型貼紙」，薄膜太陽能板可水平地放置在屋頂，平均每方公尺的重量只有約 2 至 3 公斤，遠遠輕於晶硅。

他舉例稱，香港村屋天台約有 700 方呎，考慮到屋主仍需使用天台部分位置，只會安裝 36 塊發電功率為 115 瓦的太陽能薄膜，整個發電系統只佔用 500 方呎，系統發電量為 4.14 千瓦 (kW)。平均只需 2 天就可完成安裝薄膜及接駁至電力公司。

林一鳴分析，香港每年平均日照時間約 1200 小時，每年發電量達 4968 度 。中電的上網電價分為 3 個級別，10 千瓦或以下系統，每度電電價港幣 5 元；系統發電容量大於 10 千瓦但少於 200 千瓦，每度電電價港幣 4 元；系統大於 200 千瓦但不超過 1 兆瓦 (MW)，每度電可售港幣 3 元，屋主每年賣電收入約港幣 2.48 萬元，目前集團薄膜系統的售價 (包安裝費) 暫定港幣 13.8 萬元，帳面回本期只需 5 至 6 年。

目前，漢能在新界沙頭角農莊及標誌貨櫃屋組合屋 Markbox 的項目上完成試點計劃，沙頭角農莊安裝 2 週已生產 400 度電，今年內將完成安裝發電量 1 兆瓦的太陽能系統。Markbox 表示，普通標準貨櫃屋只需安裝 12 塊薄膜即可以生產足夠電力，甚至可驅動冷氣機。

2015 年 5 月 20 日上午，漢能薄膜發電股價突然大幅下跌，不到半小時內暴跌 47%，而後緊色停牌，股價停留在港幣 3.91 元。

港交所 (0388-HK) 日前宣佈修訂《上市規則》，上市公司長時間停牌可能被除牌，新修訂的《上市規則》於今年 8 月 1 日起生效。漢能薄膜停牌已超過 3 年，恐有被除牌的疑慮。