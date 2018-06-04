TCL多媒體7.9億收購TCL商用資訊科技 搶食商顯市場大餅

TCL 多媒體 (1070-HK) 公布，以現金代價人民幣 7.93 億元 (約港幣 9.66 億元)，向控股股東 TCL 集團、寧波聚源及惠州冠聯，收購 TCL 商用資訊科技 100% 股權。截至今 (4) 日 15:16，TCL 多媒體報港幣 3.91 元，上漲 1.295%。

圖：新浪財經

《星島日報》報導，交易中，TCL 多媒體向 TCL 集團支付人民幣 5.15 億元，向寧波聚源及惠州冠聯分別支付人民幣 1.59 億元及人民幣 1.19 億元。

TCL 商用資訊科技是一家智能商用信息科技產品及行業解決方案提供商，業務包括為公營及商營客戶提供包括軟體、內容、整體解決方案和智慧產品的一站式服務。

資料顯示，2016 年中國商用顯示市場銷售額規模已經達到人民幣 363 億元，預計 2017 年會達到人民幣 475 億元，預計 2018 年更將達到人民幣 589 億元，2015 至 2018 年複合增長率超過 25%，是一個名副其實的「藍海」。

收購 TCL 商用資訊科技的 TCL 多媒體將是分食這塊市場大餅之一。智通財經網報導，TCL 多媒體此前的業務模式基本以 B2C 為主，但在收購了商用顯示領域的商用資訊科技之後，這個家電巨頭也開始進入了 B2B 領域，面前是教育、酒店、安防等巨大的市場。

在此次收購之後，TCL 多媒體也將憑藉著商用資訊科技的 eHotel、eShow、eWall 等優勢業務，正式進軍這片商顯「藍海」。

從獲利水準上看，收購淨利潤率相對較高的商用資訊科技，也將有效地説明提升 TCL 多媒體的整體估值。

原先 TCL 多媒體所處的黑電行業發展利潤率相對較低，受成本及上下游影響大，因此行業估值也在一定程度上拉低了 TCL 多媒體本身的估值，目前公司的本益比只有約 11 倍左右。

但在商用顯示領域，估值則比黑電要高出不少，一方面由於 B2B 的性質擁有更大的利潤空間，另外商顯也有著較高的技術附加值，受原材料和市場波動小，從目前已經在 A 股市場上市的企業來看，海康威視 (002415-CN) 及大華股份 (002236-CN) 本益比都有 28 倍，視源電子 (002841-CN) 更高達 48 倍，可見市場已為這一塊潛力市場貼上了高估值標籤，隨著下游需求不斷開發，商顯潛力還將被加速挖掘。

換言之，如果 TCL 多媒體能憑藉對商用資訊科技的收購，在此時一舉進入商顯行業，將搭上行業上升期的便車，同時也可以提高企業本身的抗風險能力，對公司本身的估值提升將起到一定的作用。

被收購的 TCL 商用資訊科技目前使用者已經橫跨了地產、教育等互聯網及軟體，金融、零售等系統與平台，政府、醫院等終端產品和酒店、交通等服務，擁有大量的合作生態。

根據奧維雲網報告，在 2017 年的中國市場，商用資訊科技在商用電視機領域的銷量市佔率達到 19.8%，居全國前 2，液晶拼接的銷量市佔率 2.3%，居全國前 6，數字標牌的銷量市佔率達到 3.5%，居全國前 6。

從財務上看，商用資訊科技截至 2017 年 12 月 31 日的合併基礎下的經審核的資產總值及資產淨值分別為人民幣約 10.07 億元及人民幣約 2.73 億元，營收也達到 14.82 億，並在過去 4 年持續保持獲利。

此外，2017 年度商用資訊科技整體毛利率也達到 16.82%，淨利潤率 (扣除稅及特殊項目後的淨利潤) 達到 5.63%，比起 TCL 多媒體原先 2% 左右的淨利潤率，此次收購的意義不言而喻。