路透：普丁開出和談底線 北約東擴到此為止

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 21:02

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據《路透》報導，三名熟悉談判的俄國消息人士透露，俄羅斯總統普丁結束烏克蘭戰爭的底線條件包括：西方領袖必須書面承諾停止北約 (NATO) 東擴、解除部分對俄制裁、烏克蘭保持中立，以及解決俄國在西方的凍結資產問題。

普丁警告，若無法按其條件達成和平，將透過軍事勝利讓烏克蘭和歐洲明白「明天的和平代價更高」。

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三名俄國消息人士表示，普丁要求美國等西方主要國家提供「書面」承諾，不再向東擴大以美國為首的北約聯盟，實際上等於正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦等前蘇聯共和國的入會可能性。俄方同時堅持烏克蘭必須保持中立地位。

除了北約東擴問題，俄國還要求解除部分西方制裁、解決俄國在西方被凍結的主權資產問題，以及保障烏克蘭境內俄語使用者的權益。

一名熟悉克里姆林宮高層想法的資深俄國消息人士說：「普丁準備講和，但不是任何條件都能接受。」該消息人士表示，如果普丁意識到無法按照自己的條件達成和平協議，他將尋求透過軍事勝利向烏克蘭人和歐洲人展示「明天的和平將更加痛苦」。

第二名消息人士指出，普丁現在不太願意在領土問題上妥協，堅持要求烏克蘭完全撤出俄國聲稱擁有主權的盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱、赫爾松等四個烏克蘭東部地區。「普丁在領土問題上強化了立場。」該消息人士說。

美國總統川普雖然多次表示希望結束這場二戰以來歐洲最致命的衝突，但近日對普丁日益感到失望。他周二 (27 日) 警告，俄國領導人拒絕與基輔進行停火談判是在「玩火」。川普還警告，如果莫斯科拖延尋求解決方案的努力，華盛頓可能實施進一步制裁。

川普與普丁上周通話超過兩小時後，普丁表示已同意與烏克蘭就建立和平協議輪廓的備忘錄進行合作，包括停火時機。俄國表示目前正在起草備忘錄版本，無法估計需要多長時間完成。