樂視網旗下樂融致新 獲TCL等注資 估值降至90億元

陷入財困的樂視網 (300104-CN) 公告指出，旗下樂融致新的融資有新進展，TCL 多媒體 (1070-HK) 旗下深圳 TCL 新技術公司和寧波保稅區鉅錦投資管理合夥企業將參與融資，融資額各為人民幣 3 億元。

不過公告顯示，因近期樂融致新的經營出現惡化，其本次融資時的估值已由逾人民幣 120 億元調低至人民幣 90 億元。

香港《文匯報》報導，公告指出，本次融資中，樂視網以現有債權投入人民幣 3 億元，融創中國 (1918-HK) 旗下天津嘉睿、騰訊 (0700-HK) 旗下林芝利創信息公司、京東 (JD-US) 旗下江蘇京東邦能投資公司、TCL 新技術均以現金增資人民幣 3 億元。

世嘉控股則以現金增資 2 億元，深圳金銳顯數碼科技公司以債權和現金增資 1.5 億元，江蘇設計谷科技以債權 2.4 億元增資。目前這些機構均簽署了增資協議。

目前已達成投資意向還包括蘇寧體育擬增資人民幣 3 億元、鉅錦投資增資人民幣 3 億元、弘毅弘欣 (深圳) 基金擬增資人民幣 0.5 億元。

此前有意向參與增資的深圳市佰億投資有限公司將不參與本次增資。

若以上投資方均按計劃參與樂融致新的融資，樂視網在樂融致新的持股比率由 40.3118% 降至 33.4588%，仍為第一大股東。