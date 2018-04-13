TCL多媒體首季度LCD電視機銷售量同比增長35.6% 增幅近五年最大

TCL 多媒體科技控股有限公司（「TCL 多媒體」或「該集團」，香港聯交所股份編號：01070）今天公佈其二零一八年一至三月份（「首季度」）的電視機銷售量。TCL 多媒體二零一八年首季度 LCD 電視機整體銷售量持續提升，較去年同期增長 35.6% 至 6,374,423 台，其中智能電視機銷售量為 4,640,379 台，同比增長 50.2%，4K 電視機銷售量為 1,817,213 台，同比增長 65.3%。受益於產品力提升，產品結構持續改善，以及全產業鏈整合優勢帶來的整體效率提升，中國市場銷售量持續穩定增長，海外市場銷售量持續強勁增長，TCL 多媒體首季度 LCD 電視機銷售量實現近五年最大增幅。



中國市場方面，二零一八年首季度 LCD 電視機總銷售量同比上升 9.6% 至 2,430,056 台。其中，智能電視機銷售量佔首季度 LCD 電視機銷售量的 83.2%（不含 ODM 業務），4K 電視機銷售量佔首季度 LCD 電視機銷售量的 53.3%（不含 ODM 業務）。隨著產品力提升，產品結構持續改善，TCL 多媒體中國市場銷量表現持續優於行業平均水平。



海外市場方面，該集團二零一八年首季度 LCD 電視機銷售量同比上升 58.7% 至 3,944,367 台，受益於在海外市場的多年深耕，持續聚焦海外重點市場，TCL 多媒體在海外各個區域銷量均實現明顯增長。北美市場保持穩定增長；新興市場亦持續快速增長，包括中美區域以及巴西在內的南美區域均持續顯著增長；歐洲市場如法國、意大利、波蘭、西班牙等國家亦明顯改善。



智能電視二零一八年一至三月份通過歡網運營的激活用戶數量為 2,051,590；於二零一八年三月底歷史累計總用戶量為 25,588,112；日均活躍用戶數量為 12,058,685（來源：廣州歡網科技有限責任公司（「歡網」））。



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